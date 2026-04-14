Senado avala reforma para que Congreso homologue tipificación del feminicidio en todo el país

El Senado aprobó una reforma con la que se busca homologar la tipificación del feminicidio.

El Senado de México aprobó este martes una reforma constitucional para facultar al Congreso a expedir una ley general en materia de feminicidio, por iniciativa de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, con el objetivo de homologar la tipificación, investigación y sanción de este delito en todo el país.

El dictamen, avalado por unanimidad, plantea establecer bases comunes ante el feminicidio, fortalecer la coordinación entre autoridades y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas.

El feminicidio es la categoría legal que reconoce el asesinato de mujeres por razones de género, pero no todas las muertes violentas de mujeres se investigan bajo esta figura.

Actualmente, el delito se investiga y sanciona de manera distinta en cada estado, por lo que, según el documento, “es indispensable contar con una legislación general que establezca bases homogéneas para la tipificación, investigación, persecución y sanción del feminicidio en todo el país”.

En México, alrededor de 10 mujeres son asesinadas cada día y menos de una cuarta parte se investiga como feminicidio, lo que -según ONG- ha evidenciado fallas en su clasificación y altos niveles de impunidad.

Entre 2018 y 2025, se registraron más de 26 mil 600 asesinatos de mujeres en México, de los cuales solo 6.781 fueron investigados como feminicidio, según cifras oficiales.

En este contexto, la iniciativa de Sheinbaum busca homologar el tipo penal, unificar protocolos de investigación y establecer penas de 40 a 70 años de prisión, así como investigar toda muerte violenta de mujer bajo la hipótesis inicial de feminicidio.

La reforma al artículo 73 constitucional busca dotar al Congreso de facultades para “establecer un tipo penal homogéneo, sanciones y agravantes” y fortalecer la coordinación entre autoridades, además de garantizar el acceso efectivo a la justicia y la reparación del daño, según detalló el Senado, en un comunicado.

El proyecto también contempla atención a víctimas indirectas de feminicidio, como niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad.

La minuta fue turnada a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual aprobación, así como la de los congresos estatales.

La secretaria de las Mujeres de México, Citlalli Hernández Mora, reconoció al Senado por la aprobación del dictamen que da pie a la creación de la nueva Ley General en materia de Feminicidio.

“Es un paso histórico que reconoce la gravedad de esta violencia y fortalece las herramientas del Estado para investigarla y sancionarla al homologar el feminicidio en todo el país”, señaló en un mensaje en X.

La reforma también ocurre en un contexto en el que el Gobierno mexicano ha destacado una disminución del 14.9 por ciento en los feminicidios en el primer trimestre de 2026 frente al mismo periodo de 2025.

No obstante, organizaciones como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) han cuestionado la efectividad de esa disminución, al advertir que solo una parte de las muertes violentas de mujeres se investiga como feminicidio.