¿De qué murió ‘Billy’ Álvarez? Esto sabemos del fallecimiento del expresidente de Cruz Azul

‘Billy’ Álvarez enfrentaba un proceso legal debido a que fue señalado por delitos como delincuencia organizada. (Foto: Cuartoscuro/ Unsplash)

Guillermo Álvarez Cuevas, quien fue presidente de la Cooperativa Cruz Azul, falleció a los 80 años durante la madrugada de este sábado 30 de mayo, luego de ser hospitalizado en una clínica de Toluca, Estado de México.

Previo a su internamiento, ‘Billy’ Álvarez se encontraba en el Penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, adonde fue trasladado tras su detención en enero de 2025, debido a que era investigado por diferentes delitos.

Luego de que se confirmó su muerte, distintas personalidades lamentaron la partida del polémico exdirectivo de Cruz Azul. Entre ellas, el periodista David Faitelson, quien aseguró que, a pesar de las investigaciones en su contra, ‘Billy’ Álvarez era una buena persona.

“Billy Álvarez cometió muchos errores, pero, en algún momento, fue una esperanza de cambio y democracia para el fútbol mexicano. Era también una buena persona”, escribió en sus redes sociales.

Billy Álvarez fue investigado por la UIF desde el 2020. [Fotografía. Cuartoscuro] (Paola Hidalgo)

¿Qué le pasó a ‘Billy’ Álvarez? Esto se sabe sobre las causas de muerte

Un reporte del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, obtenido por el diario La Jornada, indica que ‘Billy’ Álvarez estuvo internado en el Hospital General Doctor Nicolás San Juan, en Toluca.

Aunque no se especifica cuánto tiempo permaneció hospitalizado, el reporte señala que el exdirectivo de la ‘Máquina Celeste’ falleció a las 0:29 horas del sábado tras presentar “una falla orgánica múltiple por choque séptico”.

La Clínica Universidad de Navarra explica que la falla multiorgánica es un cuadro complejo que ocurre cuando el organismo responde con una alteración progresiva en el funcionamiento de varios órganos vitales tras enfrentar distintos escenarios, como un traumatismo o una infección severa.

Este último habría sido el caso de ‘Billy’ Álvarez, debido a que la sepsis es una respuesta desproporcionada del cuerpo ante una infección, explica el portal especializado en salud Cleveland Clinic.

El sitio añade que, cuando las personas presentan infecciones, el sistema inmunológico intenta combatirlas; sin embargo, en ocasiones reacciona de forma exagerada y comienza a dañar tejidos y órganos sanos.

Sin tratamiento urgente, puede provocar daños en los tejidos, falla multiorgánica e incluso la muerte, explica el portal especializado, por lo que la atención médica inmediata resulta fundamental.

¿Por qué delitos estaba siendo investigado ‘Billy’ Álvarez?

Las investigaciones contra ‘Billy’ Álvarez comenzaron en 2020, cuando integrantes de la Cooperativa Cruz Azul cuestionaron su gestión y solicitaron su salida.

Poco después, la Unidad de Inteligencia Financiera inició una investigación por presunto lavado de dinero, defraudación fiscal y delincuencia organizada, debido a que en sus cuentas se encontraron movimientos por 1,100 millones de pesos.

“Desde el 9 de julio de 2013 al 23 de marzo de 2020, Billy Álvarez realizó movimientos en sus cuentas personales por 429 millones de pesos y 44 millones de dólares, son montos estratosféricos (...) Hay una discrepancia entre los ingresos obtenidos”, comentó Guillermo Barradas, abogado del Consejo de Vigilancia de la Cooperativa Cruz Azul, de acuerdo con declaraciones retomadas por ESPN.

Guillermo Héctor Álvarez Cuevas fue un empresario mexicano que presidió la Cooperativa Cruz Azul. (Foto: Cuartoscuro)

Con el avance de las investigaciones, las cuentas a su nombre fueron congeladas. Además, Billy Álvarez dejó la directiva de Cruz Azul tras más de tres décadas en el cargo y se emitieron órdenes de aprehensión en su contra en México.

El exdirectivo permaneció prófugo durante cuatro años y se emitió una ficha roja de Interpol para localizarlo; sin embargo, fue hasta enero de 2025 cuando fue detenido en la Ciudad de México.

Tras su captura fue trasladado al Penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, debido a que un juez determinó que el expresidente de Cruz Azul debía permanecer en prisión preventiva.