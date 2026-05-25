La historia detrás de la ‘muertinha’ de Joel Huiqui, DT que hizo campeón a Cruz Azul en el Clausura 2026

Joel Huiqui es el autor de la 'muertinha', una jugada polémica que hizo cuando era jugador. (Foto: Créditos Cuartoscuro)

La carrera futbolística de Joel Huiqui, actual DT de Cruz Azul, quedó marcada por una de las jugadas más polémicas y recordadas en la historia reciente de la Liga MX: la famosa “muertinha”, una acción que protagonizó cuando defendía la camiseta celeste.

Ahora, desde el banquillo, Huiqui volvió a colocar su nombre en la conversación del futbol mexicano luego ganar el Clausura 2026 con Cruz Azul. En apenas siete partidos como entrenador de ‘La Máquina’, logró llevar al equipo a la final frente a Pumas y conseguir la ansiada décima estrella para la institución.

Aunque tuvo un paso importante por clubes como Morelia, fue en Cruz Azul donde el exdefensa central escribió los capítulos más recordados de su carrera.

Joel Huiqui era defensa central de Cruz Azul cuando 'inventó' la 'Muertinha'. (Foto: Cuartoscuro) (Rocío Ortiz)

¿Cuál es la historia de la ‘muertinha’ de Joel Huiqui?

Joel Huiqui, creador de ‘la muertinha’, recordó la polémica jugada durante una entrevista con Yosgart Gutiérrez para el canal de YouTube ElrePortero en 2024, donde explicó qué ocurrió antes, durante y después de la acción.

El hecho sucedió el 5 de diciembre de 2009 en la semifinal de vuelta del Apertura de Liga MX entre Cruz Azul y Morelia. En una acción dentro del área, Huiqui evitó un gol al tocar el balón con la mano mientras estaba tirado sobre el césped.

“Era un partido muy difícil, nos iban a vacunar. Yo meto la mano, veo que viene el delantero, yo estaba tirado, la toco en el piso e inmediatamente pensé ‘chin, ya la regué, penal, tarjeta roja, fuera de la final, todo mal’, pero fue una reacción”, contó el exzaguero.

El sobrenombre surgió porque, inmediatamente después de la mano, Huiqui permaneció inmóvil sobre el terreno de juego al simular estar inconsciente para desviar la atención arbitral.

“Pues me quedé quieto, pensé incluso en que me iban a correr de Cruz Azul, no lo planeé (...) solo ocurrió”, agregó el excapitan de la Selección Mexicana.

El exfutbolista reconoció que se trató de una acción antideportiva, aunque aseguró que todo ocurrió por instinto en un momento de máxima presión. Según relató, incluso pensó que la jugada ya no contaba debido a una posible falta previa señalada antes de la mano.

Con el paso de los años, la acción se convirtió en uno de los momentos más virales y comentados de la Liga MX, al grado de que muchos aficionados identifican inmediatamente a Huiqui por el episodio.

“Se volvió muy famoso y divertido, no me molesta, yo lo veo y lo disfruto mucho. Tuve muchos más partidos, pero está padre, la gente me ubica así (...) Aunque fue un juego muy jodido, porque no solo fue la mano, también salí mal”.

¿Quién es Joel Huiqui, DT de Cruz Azul?

Joel Huiqui es un exfutbolista mexicano que se desempeñó como defensa central y que desarrolló gran parte de su carrera en clubes de la Liga MX como Cruz Azul y Monarcas Morelia. Nacido en Los Mochis, Sinaloa, destacó por su intensidad, liderazgo y capacidad defensiva, características que lo llevaron a convertirse en referente de La Máquina durante varios torneos.

Tras su retiro como jugador, Huiqui comenzó su preparación como entrenador dentro de la estructura cementera y poco a poco fue ganando protagonismo en fuerzas básicas y categorías inferiores. Su oportunidad con el primer equipo llegó en el Clausura 2026, torneo en el que tomó el mando de Cruz Azul y sorprendió al conducir al club hasta el campeonato.

Con apenas unos partidos dirigiendo en Primera División, el exdefensa ya consiguió uno de los títulos más importantes para la institución y se perfila como uno de los jóvenes entrenadores mexicanos a seguir en los próximos años.