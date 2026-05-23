América vs. Spirit EN VIVO HOY: ¿Dónde y a qué hora ver la final de la Concachampions Femenil 2026?

América y Washington Spirit intentarán conquistar el primer título internacional de su historia en apenas la segunda edición de la Concacaf W Champions Cup. [Fotografía. Shutterstock]

Las ‘Águilas’ están listas para emprender el vuelo en busca de su primer título internacional. América Femenil intentará completar el doblete cuando enfrente al Washington Spirit en la final de la Concacaf W Champions Cup.

El conjunto azulcrema llega motivado después de conquistar su tercer campeonato de la Liga MX Femenil tras vencer a Rayadas en la final del Clausura 2026.

Sin embargo, enfrente tiene al Washington Spirit, uno de los clubes más competitivos de la NWSL y que llega después de eliminar a Pachuca Femenil en semifinales. El conjunto estadounidense cuenta con figuras internacionales como Trinity Rodman, Andi Sullivan y la mexicana Rebeca Bernal.

¿Cuándo, dónde y cómo ver la final de la Concachampions femenil?

La final entre América Femenil y Washington Spirit se disputa este sábado 23 de mayo de 2026 en el Estadio Hidalgo. Tanto el conjunto azulcrema como el club estadounidense intentarán conquistar el primer título internacional de su historia en apenas la segunda edición de la Concacaf W Champions Cup, torneo que Gotham FC ganó por primera vez durante la temporada 2024-25.

Partido : América Femenil vs. Washington Spirit

: América Femenil vs. Washington Spirit Torneo : Final de la Concacaf W Champions Cup 2025-26

: Final de la Concacaf W Champions Cup 2025-26 Fecha : Sábado 23 de mayo de 2026

: Sábado 23 de mayo de 2026 Horario : 19:30 horas

: 19:30 horas Sede : Estadio Hidalgo

: Estadio Hidalgo Transmisión: Disney+

¿Cómo llegan América y Washington Spirit Femenil a la final de la Concacaf W Champions Cup?

Las ‘Águilas’ llegan a la final internacional en uno de los mejores momentos de su historia reciente. El equipo dirigido por Ángel Villacampa conquistó hace unos días el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil tras derrotar a Rayadas.

Las azulcremas también vienen de golear 4-1 a Gotham FC en semifinales de la Concacaf W Champions Cup. Scarlett Camberos fue la gran figura del encuentro con un hat-trick, mientras que Geyse Da Silva colaboró con tres asistencias.

Además, América intentará conquistar el primer campeonato internacional femenil de su historia y asegurar su clasificación tanto a la Copa de Campeonas Femenina de la FIFA 2027 como al Mundial de Clubes Femenil 2028.

Otra de las historias alrededor del club azulcrema es la situación de Sandra Paños. La guardameta española de 33 años anunció recientemente el final de su etapa con América.

América Femenil buscará levantar Concacaf W Champions Cup pocos días después de haber conquistado el titulo de la Liga MX Femenil. [Fotografía. Cuartoscuro]

Washington Spirit consiguió el boleto a la final de la Concacaf después de derrotar 1-0 a Pachuca Femenil en semifinales gracias a un gol en la recta final del encuentro.

El conjunto estadounidense disputará la primera final internacional de su historia dentro de la Concacaf W Champions Cup y buscará mantener el dominio reciente de los clubes de la NWSL en el torneo.

El equipo cuenta con futbolistas importantes como Trinity Rodman, Rosemonde Kouassi, Andi Sullivan y Hal Hershfelt, además de la presencia de la mexicana Rebeca Bernal en defensa.

Washington Spirit destaca por su velocidad en ataque y las transiciones rápidas por las bandas, una de las principales armas que mostró durante las semifinales frente a Pachuca.

¿Cuáles serían las posibles alineaciones para la final?

La final también representa uno de los eventos más importantes para el crecimiento reciente del futbol femenil en Concacaf, especialmente por el protagonismo que han tomado los clubes mexicanos y estadounidenses.

América buscará convertirse en el primer club mexicano en levantar este torneo y confirmar el crecimiento que ha mostrado la Liga MX Femenil durante los últimos años.

Las posibles alineaciones para el encuentro son:

América Femenil

Sandra Paños

Karina Rodríguez

Kimberly Rodríguez

Isadora Haas

Mariela Ramos

Irene Guerrero

Gabriela García

Nancy Antonio

Angelique Saldívar

Scarlett Camberos

Geyse Da Silva

Washington Spirit

Sandy MacIver

Gabby Carle

Rebeca Bernal

Annaig Butel Tsé

Kate Wiesner

Andi Sullivan

Hal Hershfelt

Trinity Rodman

Narumi Miura Santos

Rosemonde Kouassi

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¿Cómo se jugará el partido por el tercer lugar?

Antes de la final, Pachuca Femenil y Gotham FC disputarán el partido por el tercer lugar de la Concacaf W Champions Cup. El encuentro también se jugará el sábado 23 de mayo en el Estadio Hidalgo y servirá para definir el tercer puesto oficial del torneo.

Pachuca llega después de caer 1-0 ante Washington Spirit en semifinales, mientras que Gotham FC quedó eliminado tras recibir cuatro goles frente al América.

El partido también tiene importancia deportiva debido a los puntos de ranking internacional y al cierre de temporada para ambos clubes.

Además, el encuentro vuelve a mostrar la competencia directa entre clubes de Liga MX Femenil y la NWSL, ligas que han dominado el crecimiento del futbol femenil en la región.