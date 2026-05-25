Habilita Edomex canales de denuncia para combatir ‘coyotaje’, prevenir fraudes y evitar cobros indebidos

Para fortalecer la transparencia, prevenir actos de corrupción y garantizar trámites seguros y gratuitos, el Gobierno del Estado de México pone a disposición de la ciudadanía canales oficiales de denuncia para reportar malas prácticas, cobros indebidos o intentos de “coyotaje” en los Centros de Servicios Administrativos (CSA) de la entidad.

Como parte de la transformación que encabeza la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, la Oficialía Mayor mantiene la campaña permanente “¡Di No al Coyotaje!”, estrategia orientada a prevenir fraudes, evitar actos ilegales y proteger a la población durante la realización de trámites y servicios gubernamentales.

La ciudadanía puede denunciar irregularidades o posibles actos de corrupción a través del número 800 702 87 70 de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Asimismo, para reportar malas prácticas de personas servidoras públicas, la Secretaría de la Contraloría pone a disposición el número 722 167 9409, extensiones 20086, 20100, 20101, 20136 y 20120.

Estas acciones fortalecen la atención gratuita, ágil, transparente y confiable que se brinda en los Centros de Servicios Administrativos ubicados en Atizapán de Zaragoza, Atlacomulco, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Temascaltepec, Tianguistenco, Tlalnepantla, Toluca y Valle de Bravo, los cuales operan de lunes a viernes, de 09:00 a 18:00 horas.

La Oficialía Mayor invita a las y los mexiquenses a acercarse únicamente al personal de orientación debidamente identificado, que brinda apoyo en trámites y servicios relacionados con licencias, placas, actas, apostillas y otros servicios gubernamentales.

Con El Poder de Servir, el Gobierno del Estado de México reafirma su compromiso de prevenir actos indebidos, combatir la corrupción y garantizar que la ciudadanía realice sus trámites con legalidad, seguridad y confianza.