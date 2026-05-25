Oposición acusa que reformas de Morena son una ‘cortina de humo’: ‘Sus candidatos tienen nexos con el narco’

Ruben Moreira, diputado del PRI, aseguró que las reformas de Morena son distractores (Foto: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO)

La iniciativa de reforma de Morena para incluir como causa de nulidad de una elección la presunta intervención extranjera, “es solo para evadir el tema del crimen organizado en elecciones” y “son reformas que se presentan como distractores”, criticaron el PRI y el PAN.

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, consideró que “las iniciativas electorales de Morena no atienden los problemas reales que se viven en las campañas, ni tampoco prevén mecanismos claros para actuar cuando asesinan a un candidato”.

Recalcó que las propuestas “no consideran atlas de riesgo electoral, mecanismos efectivos para anular elecciones infiltradas por el crimen organizado ni sanciones como la pérdida de registro de partidos políticos vinculados con actividades ilícitas”.

Planteó la necesidad de “crear un órgano independiente que permita a los partidos presentar denuncias e investigar la infiltración criminal”.

El vicecoordinador de los diputados del PAN, Federico Döring, alertó que “Morena busca silenciar no solamente a la prensa en México, sino a los organismos internacionales, porque saben que en 2027 muchos de sus candidatos sí tienen nexos con el crimen organizado”.

“No son más que simples cortinas de humo para minimizar el costo político de Rubén Rocha, Américo Villarreal y el líder de La Barredora, Adán Augusto López”.

Mientras que Manuel Añorve, coordinador parlamentario del PRI en el Senado de la República, consideró que se trata de “una descarada pretensión para perpetuarse en el poder”.