Monreal ‘saca la casta’ por Morena: ‘Nexos con el crimen son herencia del PRIAN’

El expriista y ahora diputado de Morena, señaló que la relación entre narco y política es una herencia del PRIAN. (Foto: MARIO JASSO/CUARTOSCURO)

Como expriista, el hoy morenista Ricardo Monreal aclaró que “la vinculación entre el poder político y el poder criminal no es propia de ningún partido, de Morena, es una herencia del PRIAN, sobre todo a nivel regional”, dijo.

Se quejó de que “se intenta generalizar esta conducta y solo hacerla partícipe a Morena, lo que me parece absurdo e inexacto. El pasado estuvo de esa manera en el PRIAN regionalmente, con mucha vinculación con la delincuencia organizada”.

Reclamó que “Morena no tiene ninguna necesidad de cargar con ese lastre, que imperó casi en 80 años, y su tarea histórica es separar el poder político del poder económico, pero también de cualquier candidato que tenga vínculos con la delincuencia”.

‘Alito’ exige cancelar registro de Morena tras acusación a Rocha Moya

Alejandro Moreno, senador y dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), exigió al Instituto Nacional Electoral (INE) retirar el registro como partido político a Morena ante señalamientos de presuntos vínculos con el crimen organizado.

Moreno sostuvo que Morena no debe participar en las próximas elecciones, luego de que autoridades de Estados Unidos dieron a conocer una acusación contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa; Enrique Inzunza, senador, y otros ocho funcionarios y exfuncionarios.

“Nosotros habremos de solicitar de manera formal que se le retire el registro al partido Morena porqueno es un partido político, es un cárteldel crimen organizado y no merecen participar en las elecciones por una razón: porque ellos tienen al crimen organizado de su lado”, dijo en conferencia de prensa desde el Senado de la República.

Recordó que antes de la publicación de la acusación contra integrantes de Morena presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por presuntos vínculos con el crimen organizado. Señaló que “el tiempo nos dio la razón”.