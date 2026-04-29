¿Quién es Enrique Inzunza Cázarez, senador de Morena acusado de narcotráfico por EU?

De acuerdo con su CV, Enrique Inzunza Cázarez cuenta con licenciatura y maestría en Derecho Constitucional.

Donald Trump ‘cimbra’ al Gobierno de Sinaloa: El Departamento de Justicia reveló una acusación contra el gobernador Rubén Rocha y otros nueve funcionarios públicos por su presunta participación en un esquema para proteger a Los Chapitos.

“Los acusados son actuales o exfuncionarios de alto nivel del gobierno y de corporaciones de seguridad de Sinaloa. Presuntamente habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos hacia Estados Unidos”, dijo el fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, en un comunicado.

Entre las personas acusadas formalmente por el Gobierno de EU está Enrique Inzunza Cazarez, senador de Morena por Sinaloa, quien formará parte de la próxima Comisión Permanente cuando el Congreso de la Unión entre en receso.

¿Quién es Enrique Inzunza Cázarez?

En sus primeros años de carrera, de 1993 a 1996, trabajó como bibliotecario adscrito a la Dirección General de Bibliotecas de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Su experiencia en la administración pública incluye el periodo de 1999 a 2001 como asesor de la Unidad de Estudios Constitucionales y Legislativos de la Secretaría General de Sinaloa. Asimismo, de 1996 a 1999 fue coordinador de Investigación Jurídica del Instituto de Capacitación Judicial del Supremo Tribunal de Justicia.

Entre 2008 y 2010 se desempeñó como magistrado adscrito a la Magistratura III del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. Antes, de 2001 a 2008, fue director del Instituto de Capacitación Judicial del Supremo Tribunal de Justicia.

Enrique Inzunza Cázarez ocupó el cargo de magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. En 2015, fue magistrado adscrito a la Magistratura III del mismo tribunal.

Enrique Inzunza Cázarez, quien fue secretario general de la administración de Quirino Ordaz, exgobernador de Sinaloa, llegó al Senado como candidato de Morena en la elección de 2024.

“No es una aspiración personal, sino que se inscribe en buscar fortalecer un proyecto de Estado para revertir muchas décadas de gobierno que hirieron”, dijo en octubre de 2023 sobre su candidatura.

Enrique Inzunza Cázarez integró la fórmula de Morena para el Senado junto con Imelda Castro Castro. Ganaron la elección con una diferencia de más de 300 mil votos contra los candidatos de la alianza PAN-PRI-PRD.

De acuerdo con información del Congreso, Enrique Inzunza Cázarez es presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, y también es integrantes de las comisiones de Defensa Nacional, Justicia, Jurisdiccional, Derechos Humanos y Gobernación.

¿Cuántos años de prisión puede recibir Enrique Inzunza Cázarez?

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recibió solicitudes con fines de extradición contra los funcionarios y exfuncionarios estatales de Sinaloa acusados por narcotráfico.

“De acuerdo con el marco normativo vigente bajo la Ley de Extradición Internacional, se ha turnado la información recibida a la Fiscalía General de la República para que se evalúen dichas solicitudes conforme a la legislación mexicana”, dijo en un comunicado.

Si Enrique Inzunza Cázarez llegara a ser procesado por la justicia estadounidense, podría ser condenado a cadena perpetua o recibir una pena de 40 años en prisión.