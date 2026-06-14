‘Qué injusta es la vida’: Ibai Llanos y otros famosos despiden a Oliver Tree y Gaspi

Oliver Tree murió en un accidente en Río de Janeiro (Fotoarte: El Financiero / Créditos: EFE, Wikimnedia).

El streamer Ibai Llanos, el productor Bizarrap, entre otros famosos, han dedicado sus condolencias tras la muerte del cantante Oliver Tree, el youtuber Gaspi y el realizador Lucas Vignale en un choque de helicópteros.

La colisión de las dos aeronaves en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de la capital carioca, dejó un saldo de seis personas fallecidas. La caída posterior de los helicópteros en un concesionario de automóviles provocó un incendio.

Se despiden de víctimas mortales en accidente en Río de Janeiro

“Descansa en paz, Gaspi”, escribió el streamer español Ibai en Instagram. “Una de las personas más maravillosas y talentosas que conocí en toda mi vida. Qué pu** injusta es esta vida. Mando un fuerte abrazo a toda la familia y seres queridos”, agregó.

Ibai Llanos dio sus condolencias a la muerte de Gaspi (Foto: Captura de Instagram).

Bizarrap dedicó sus palabras a su amigo Lucas Vignale, quien el año pasado presentó en el Festival de Cine de Berlín la película ‘El Tren Fluvial’.

“Luquitas, no hay palabras; solo espero que puedas descansar en paz. El dolor es inmenso; muchísimas fuerzas a la familia y amigos más cercanos. Hasta siempre, amigo (...), los buenos recuerdos y tu arte serán imborrables”, escribió.

El productor Bizarrap se despidió del realizador Lucas Vignale (Foto: Captura de Instagram).

La organización Supernova Boxing lamentó el deceso del cantante, el cual coprotagonizó la entrada al ring del influencer Aarón Mercury recién en Supernova Strikers: Génesis.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Oliver Tree, un artista extraordinariamente creativo cuyo talento y visión formaron parte de Supernova: Genesis”, escribió la organización. “Enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y seguidores, así como a los seres queridos de todas las personas que perdieron la vida en esta lamentable tragedia”.

El youtuber, rapero y boxeador KSI, quien colaboró en varias ocasiones con Tree, dedicó al cantante un mensaje en sus redes.

“Deberías seguir aquí. Todavía te quedaba tanta vida por vivir. Tanta música por hacer. Tanto contenido por crear. Eres una leyenda y siempre lo serás. Todavía no se siente real. Siento náuseas de verdad. Te quiero, hermano”, expresó.

El streamer El Rubius se enteró en pleno directo sobre la muerte de su compañero: “Gaspi, Gaspi… o sea, juraría ayer haber visto un video de Gaspi”, expresó.

“Cuesta mucho procesar una noticia así, nada parece real. Amigo, gracias por ser tan increíble persona. Puede que no hubiésemos estado juntos tanto como nos hubiera gustado, pero las veces que nos veíamos (...) sentía que eras de las personas más creativas, brillantes y graciosas que conocí jamás. Y ante todo, buena persona. Gracias por todos esos momentos. Los recordaré para siempre”, escribió en una publicación en Instagram el español.

El creador de contenido brasileño Iae Break, quien grabó videos con Tree en horas anteriores a la tragedia, escribió en una publicación con fotos junto al cantante: “No puedo creer que se hayan ido”.

Coscu, otro reconocido youtuber argentino, también se despidió a su colega a través de X: “Descansa en paz Gaspi. La última vez que estuvimos juntos me mostraste y me contaste motivadísimo e ilusionado cómo estabas mejorando tus hábitos y cuidándote. La vida es muy injusta… Cualquier persona que te conoció sabía que eras un tipazo”.

Con información de EFE.