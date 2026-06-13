‘Deposité 400 mil pesos de mi bolsillo’: Luisito Comunica responde a la polémica por no dar utilidades

Luisito Comunica aseguró que sus funciones en el restaurante son solo como accionista y publicista. (Foto: Cuartoscuro/Imagen generada con IA Gemini)

¡Vaya dato perturbador! Luego de que los restaurantes del influencer Luisito Comunica fueron señalados por no hacer el pago de utilidades a sus colaboradores, el creador de contenido y socio de Deigo Ramen hizo frente a las críticas.

Los señalamientos contra los negocios de Luisito Comunica surgieron en redes sociales, donde trabajadores aseguraron que había irregularidades con el manejo de las propinas y jornadas de trabajo largas.

Además, a través de la cuenta de Instagram de Terror en los restaurantes se compartió una fotografía del supuesto mensaje que se envió a los colaboradores, en el que se les indicó que no se realizaría el reparto de utilidades.

Luego de días de críticas, el dueño de la marca de tequila El Gran Malo habló al respecto en un video que compartió en sus redes sociales, donde explicó por qué no se repartieron las ganancias de los establecimientos entre los trabajadores.

Luisito Comunica, creador de contenido, es funado porque presuntamente no pagó utilidades a sus empleados. (Foto: Cuartoscuro) (Mario Jasso)

¿Qué dijo Luisito Comunica sobre los señalamientos en sus restaurantes?

Luisito Comunica confirmó que este año no se pudieron repartir utilidades a los trabajadores de los restaurantes debido a que no se generaron ganancias durante el año fiscal.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social explica que todas las empresas con un año de operación y cuyas ganancias netas sean de 300 mil pesos o más deben hacer la repartición del dinero obtenido por la compañía entre sus empleados.

“En efecto, sí se les comunicó a los trabajadores que no habría reparto de utilidades porque este año no hubo utilidades ni ganancias”, comentó en su video el influencer, quien indicó que todo tiene una explicación.

El ‘Rey Palomo’ explicó que se realizó una inversión inicial en los restaurantes con ayuda de préstamos bancarios, por lo que estos aún se están pagando; además, las ganancias obtenidas se destinaron a nuevos negocios.

“Nuestro plan de negocios es expandirnos reinvirtiendo para poder abrir más lugares y generar más empleo”, comentó. Además, aclaró que, aunque los negocios suelen tener clientela, esto no equivale a ganancias elevadas.

“Torikami todavía está en deuda. Bolichera 21 no es nueva, ya existía en otro local que nos daba pérdidas enormes y la movimos a este local para intentar que al menos nos dé cifras neutras. Deigo tuvo reinversión, pero de igual manera hoy por hoy opera en números rojos”, afirmó.

¿Luisito Comunica pagó utilidades a sus empleados?

El también empresario explicó que, una vez que se enteró de que los restaurantes no pagarían utilidades, habló con los socios del negocio, ya que aseguró que él no es el único detrás de estas empresas.

“Les dije que necesitábamos hacer un esfuerzo para darle más lana a los trabajadores (...) Después de estar en el estira y afloja, me dijeron que no, que no hay de dónde”, compartió.

Tras las conversaciones, se acordó que se les darían 2 mil pesos a todos los colaboradores con el objetivo de simular las ganancias que, afirma, no se tuvieron; sin embargo, él no se sintió conforme.

Por este motivo, optó por aportar dinero de su bolsillo para brindarles una cantidad mayor a los empleados: “Yo, Luisito, tomé la decisión de depositar 400 mil pesos de mi bolsillo para que se repartieran, lo cual simularía otros millones (de ganancias)”, comentó.

¿Luisito Comunica es el dueño de Deigo Ramen y Bolichera 21?

El influencer finalmente externó que se siente molesto con los comentarios en su contra a raíz de la polémica, debido a que su papel dentro de los restaurantes es únicamente como socio inversionista y publicista.

“Inversionista sí. Cuántos millones no le he invertido a esta compañía y solo por publicidad queda en duda, porque cada vez que hay un problema, toda la funa me la como yo”, dijo.

Además, comentó que, si bien el negocio de los restaurantes representa parte de sus ingresos, no es su única fuente económica: “Hay que ser muy ingenuo para creer que tengo la vida que tengo solo por un grupo de 10 restaurantes, de los cuales soy un socio”, comentó, pues también obtiene ingresos de sus otros negocios y de su trabajo como creador de contenido.