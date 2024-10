‘¿Qué pasó crack?’: Luisito Comunica rechazó invitación de Mr. Beast para grabar un video

Luisito Comunica es uno de los youtubers de habla hispana con más seguidores en YouTube, donde alcanza poco más de los 43 millones de suscriptores, pero rechazó una invitación de uno de los creadores de contenido más populares del mundo, se trató de Mr. Beast, quien tiene 318 millones de usuarios en esta plataforma de videos.

‘Luisillo, el pillo’ fue invitado al programa de entretenimiento llamado La Cotorrisa, donde Ricardo Pérez y Slobotzky lo cuestionaron sobre distintas vivencias y salió a la charla la vez que ‘el rey palomo’ decidió no participar en un video del famoso estadounidense.

Mr Beast tiene 318 millones de suscriptores en YouTube (Foto: Instagram @mrbeast)

¿Por qué Luisito Comunica rechazó a Mr. Beast?

Luis Arturo Villar, nombre real de Luisito Comunica, contó en su visita al pódcast, publicado el pasado 2 de octubre con el título ‘episodio 289′, el influencer mexicano contó lo siguiente.

“A ese evento también me invitaron, no hubo mexicanos, fue Fede, el uruguayo, Ibai y Rubius, muy amablemente rechacé la invitación meramente porque, mira, me van a decir mamón, pero escuchen mi postura, agarré la escuela de estas grabaciones y quien vea el video de Mr. Beast lo va a corroborar”, inició el comediante.

“Es un copy paste de los YouTube rewind, que bonito invitarte, gran homenaje, pero esas grabaciones son regalar dos días donde no ganas nada y dos ir a una grabación para rogar cámara, son tantos (...) juntan a 100 creadores en una habitación, seguro así es lo de Mr. Beast”, detalló el también empresario mexicano.

“Los panas hispanos que fueron salieron como 3 segundos, al final le regalaste todo, viajaste a otro país, sales unos segundos y todo el video son los gringos que traen views, no voy a otro lado a que me peluseen y me ninguneen”, continuó Luisito Comunica.

Luisito Comunica es de los youtubers mexicanos más populares. (Foto: Camisetas Pendejas)

“Tu colaboración seguro se trató de pedirle una foto mientras lo viste pasar, pero seguro no sabe quién eres (...) por eso mejor no”, concluyó ‘Luisillo el pillo’.

¿Cómo inició Mr. Beast en las redes sociales?

Mr. Beast, cuyo nombre real es Jimmy Donaldson, es originario de Estados Unidos, inició en las redes sociales cuando tenía 11 años.

Siendo niño compartió videos donde jugaba videojuegos como Minecraft y Call of Duty, pero pronto cambió su contenido y ahora presenta experimentos donde se aísla por días, pero también realiza acciones altruistas, para ejemplificarlo está su video donde cavó pozos de agua en diferentes regiones de África.

“El primer video que hice fue jugando un videojuego en el que un ‘hacker’ mató a mi personaje (...) conseguí alrededor de 20 mil vistas (...) Fue entonces cuando me di cuenta de que si hacía cosas interesantes, la gente me vería”, comentó Mr. Beast en una entrevista con CNN en 2023.