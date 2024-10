¿Cuál es la relación entre Justin Bieber y Usher y por qué se les vincula con Sean ‘Diddy’ Combs?

El caso Sean ‘Diddy’ Combs parece lejos de terminar, especialmente después de las nuevas acusaciones de más de 100 personas que denunciaron abuso del cantante estadounidense, quien ha sido vinculado con Justin Bieber y con Usher, pero, ¿cómo ha sido la relación entre los dos famosos?

El pasado lunes 16 de septiembre se informó de la detención del productor musical acusado por violencia y violación, principalmente a Cassie, su expareja.

Usher y Justin Bieber tienen un video musical juntos con la canción 'Somebody To Love'. (Foto: YouTube / @justinbieber)

¿Usher y Justin Bieber tenían una amistad?

Cuando el artista canadiense iniciaba su carrera a los 15 años (justamente hace 15 años), Usher colaboró en una canción con Justin Bieber.

El tema se llama ‘First Dance’, perteneciente al álbum de estudio My World, material que marcó el debut del ahora esposo de Hailey Bieber, después de esto colaboró en más pistas donde destacan las siguientes.

Somebody To love Remix

The Christmas song

Estos duetos los hicieron cuando el intérprete de ‘Yeah’ ya tenía una carrera cimentada, así que se considera al rapero estadounidense como uno de los impulsores de la carrera artística de Justin Bieber

Con el paso del tiempo se presumía una relación puramente laboral, pero en el 2016, Usher dio una entrevista a Howard Stern donde aseguró que veía como un niño al joven cantante.

“Como mentor, él ha aceptado mi opinión, para mí es como un niño, así que no creo que sea necesariamente un negocio, ¿sabes lo que digo? Siento que estoy hablando con alguien que ha pasado por dificultades”, explicó para el programa de entretenimiento.

“Si tu hijo alguna vez tiene problemas, cada persona que está escuchando esta mierda en este momento entiende que nadie es perfecto. Vas a tener momentos. Y si los tiene, solo puedo mostrarle la realidad de lo que ha sucedido (...) por supuesto que hemos tenido conversaciones serias, escucha mis consejos”, declaró el cantante estadounidense.

Justin Bieber no formó parte del medio tiempo del Super Bowl de Usher. (Foto: AP / Instagram / @justinbieber)

En 2022 contó al medio Extra que acompañó al intérprete de ‘Let me love you’ tras su diagnóstico del síndrome de Ramsay-Hunt, que lo llevó a cancelar conciertos.

“Estoy feliz de haber estado al principio y de seguir siendo parte de esto hasta el día de hoy, como amigo. Sea lo que sea que esté experimentando ahora, en realidad es realmente genial ver que tiene el apoyo de sus fanáticos y su familia”, declaró Usher.

¿Por qué Justin Bieber no estuvo en el Super Bowl 2024 con Usher?

El cantautor fue invitado al Super Bowl 2024 entre los Kansas City y los 49 ers de San Francisco, donde presuntamente invitaría a Justin Bieber al espectáculo del medio tiempo.

Sin embargo, el ‘baby’ rechazó la colaboración, pero se descartó una ruptura en su compañerismo y su relación cimentada por 15 años.

“Respeto y reconozco el hecho de que mi hermano… Creo que podría haber sido simplemente que quería contar una historia diferente en este momento, y lo entendí, tuvimos una breve conversación y vamos a hacer algo más en el futuro”, dijo Usher en una historia de redes sociales.

El cantante estadounidense Usher en el medio tiempo del Super Bowl 2024. (Foto: EFE).

¿Por qué vinculan a Usher con Sean ‘Diddy’?

Sean ‘Diddy’ Combs fue productor musical de Usher desde los inicios de su carrera, momento donde inició una cercanía con él.

“El tema sexual es muy intenso en esta industria. Había chicas por todos lados. Abrías la puerta de una habitación y encontrabas gente haciéndolo, o varias personas en una orgía. Nunca sabías lo que podía llegar a pasar”, comentó para Howard Stern.

Sin embargo, no habló sobre si fue una víctima más de ‘Diddy’ o no y hasta hoy no dio comentarios.

Sean Diddy impulsó a Justin Bieber en su carrera de cantante. (Foto: Instagram @justinbieber/AFP)

¿Por qué relacionan a Justin Bieber con Sean ‘Diddy’ Combs?

‘Puff Daddy’ (como también se le conoce a Sean) comenzó a relacionarse con Justin Bieber en 2009 cuando (al menos de lo que se tiene conocimiento) publicaron un video juntos llamado “48 h with diddy’, en el canal de YouTube del cantante canadiense.

Desde ese momento se sospechaba de una cercanía o amistad entre ellos, pero no se confirmó, actualmente se considera a Bieber como una posible víctima, pero no dio declaraciones al respecto.