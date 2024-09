¿Qué pasa con Justin Bieber y Sean Diddy? La historia del canadiense con el rapero acusado de abuso

Sean ‘Diddy’ Combs es un rapero estadounidense que recientemente fue acusado por abuso sexual, violencia contra su pareja y presunto tráfico sexual, pero, ¿qué tiene que ver Justin Bieber con este personaje?

El famoso productor fue arrestado el pasado lunes 16 de septiembre por supuestos delitos cometidos en el pasado, y actualmente está en espera de una resolución de un tribunal en Nueva York.

“Durante décadas”, Sean Combs “abusó, amenazó y coaccionó a mujeres y a otras personas de su entorno para satisfacer sus deseos sexuales, proteger su reputación y ocultar sus actos”, indica el documento de la fiscalía, compartido después de su detención.

Sin embargo, ‘Puff Daddy’ (como también se le conoce a Sean) comenzó a relacionarse con Justin Bieber en 2009 cuando (al menos de lo que se tiene conocimiento) publicaron un video juntos llamado “48 hrs with diddy’, en el canal de YouTube del cantante canadiense.

En la publicación se aprecia a otras personas en el lugar, por lo tanto, se considera que el entonces menor de edad no estuvo solo con él, como se rumora en redes sociales en el presente.

Sin embargo, se conocen pocos detalles de la relación del mentor de Usher con el joven artista, no obstante, Khloé Kardashian contó que vio al cantante de ‘Yummy’ en una fiesta nudista de Combs. “Me subí a un avión a las 5:30 a. m. Bueno, esta fiesta... creo que la mitad de la gente allí estaba desnuda... ¡Te hubiera encantado!”, dijo a Kourtney en un capítulo de ‘Keeping Up With The Kardashians’, donde la modelo enlista al famoso canadiense.

Pero a raíz de las acusaciones de abuso sexual a Sean ‘Diddy’ Combs, hechas por uno de los productores que trabajaron con él, se especuló que abusó de Bieber, pero no está nada confirmado y el esposo de Hailey Bieber no comentó nada al respecto.

Usher y Justin Bieber tienen un video musical juntos con la canción 'Somebody To Love'. (Foto: YouTube / @justinbieber)

¿De qué acusan a Sean ‘Diddy’ Combs?

Sean ‘Diddy’ Combs fue arrestado por su presunta responsabilidad en distintos delitos, incluido el de violación a la cantante estadounidense Cassie.

En la denuncia interpuesta por la intérprete de ‘Me & U’ supuestamente ‘Puff’ entró a su departamento y la violó, el rapero se declaró inocente.

Ahora, este 24 de septiembre, Thalia Graves presentó una denuncia más, según Variety, donde alega que abusó de ella en 2001 después de drogarla.

“He tenido trastorno de estrés postraumático, depresión y ansiedad. Estoy emocionalmente marcada. Me ha resultado difícil confiar en los demás, formar relaciones sanas o incluso sentirme segura en mi propia piel. Los flashbacks, las pesadillas y los pensamientos intrusivos me hacen sentir que es una lucha constante”, declaró en una conferencia de prensa este martes, acusaciones similares a las realizadas por el productor Rodney Jones.