¿Carla Morrison inspiró a Billie Eilish? Esto dijo la cantante

Billie Eilish, en el pasado, habló de diferentes artistas quienes fueron una fuente de inspiración para su trayectoria musical, entre ellos Lana del Rey, con quien compartió el escenario en Coachella, pero ahora se suma a la lista una cantante mexicana y se trata de Carla Morrison.

La intérprete de ‘Bad Guy’ recientemente lanzó su álbum llamado Hit me hard and soft y rápidamente se posicionó en lo más escuchado en distintas plataformas digitales y se posicionó en las tendencias de redes sociales en su fecha de estreno (17 de mayo de 2024).

Billie Eilish habló de Carla Morrison. (Foto: Instagram @billieeilish)

¿Qué dijo Billie Eilish de Carla Morrison?

En YouTube circula un video donde aparece la cantante extranjera mientras interpreta el tema ‘Eres Tú’, de la cantautora mexicana.

Para sorpresa de muchos, ella canta los versos en español y solo acompañada de una guitarra acústica, tratando de imitar los tonos de la famosa de nuestro país.

Se desconoce el origen del material audiovisual y el año de publicación, pero fue rescatado en las redes sociales, especialmente después de una entrevista hecha a Billie.

Carla Morrison reaccionó a las declaraciones de Billie Eilish. (Foto: Instagram / @carlamorrison)

En una entrevista para Sopitas , la intérprete de ‘All the good girls go to hell’, reveló su admiración por Carla Morrison.

“Sí, es totalmente cierto, aprendí ‘Eres tú', es una canción que cantaba todo el tiempo, me encanta, amo esos acordes y recuerdo que los tomé y lo puse en un orden diferente y luego escribí el verso del coro de ‘Wish you were gay’, para después terminarla (...) la conozco desde mis 11 años”, declaró la famosa.

Tras demostrar su gusto por la voz de Morrison, fue la misma cantante mexicana quien reaccionó a las declaraciones de Billie Eilish.

Billie Eilish 'ama' la canción 'Eres tu'. (Foto: Instagram @billieeilish)

¿Qué respondió Carla Morrison a Billie Eilish?

La intérprete de ‘No quise mirar’ dedicó un mensaje en sus redes sociales ante las declaraciones de la ganadora de un premio Óscar en el 2024.

“Nunca dejes de hacer lo que amas con todo tu corazón, no sabes a quién puedes estar inspirando, muchas gracias por esas hermosas palabras, Billie, me tocaron el corazón”, redactó Carla.

Billie Eilish estrena nueva música

No solo Oasis regresó, este año también fue el lanzamiento de música nueva e inédita y en esa lista se coloca Billie Eilish con su álbum Hit me hard and soft.

La famosa estadounidense estrenó un disco con 10 canciones y sus nombres son los siguientes.

‘Skinny’

‘Lunch’

‘Chihiro’

‘Birds of a feathr’

‘Wildflower’

‘The Greatest’

‘L’ Amour de ma vie’

‘The diner’

‘Bittrsuite’

‘Blue’