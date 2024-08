¿No es recíproco? Pepe Aguilar responde a comentarios de Nodal sobre su relación: ‘No me conoce’

‘Me estoy acostumbrando a ti...’. Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaron el pasado 25 de julio en una ceremonia privada, la cual confirmó Pepe Aguilar con una publicación en su cuenta personal de Instagram, aunque ellos ya se conocían del pasado, ahora los dos hablaron de cómo es su relación tras la lujosa boda.

El primero en hablar del trato de su ‘nuevo suegro’ fue el intérprete de ‘Dime como quieres’, quien comentó sentirse a gusto con el cantante de regional mexicano, pero, ¿es recíproco ese sentimiento?

Tras la boda de Christian Nodal con Ángela Aguilar, se especuló que Pepe Aguilar tenía una mala relación con su yerno. (Foto: Especial El Financiero)

¿Qué dijo Pepe Aguilar de su relación con Nodal?

Pepe Aguilar conoce a Christian Nodal desde hace tiempo y se especulaba que entre ellos dos existía una mala relación, especialmente porque el joven buscó a su hija menor.

Se inició el rumor de una agreste relación a consecuencia del poco tiempo de la separación con Cazzu y el inicio del romance con Ángela Aguilar, pero al parecer no es así.

“Es que no me conoce todavía, no me conoce (dijo entre risas) uno como ser humano es como le llegan, es similar a la canción de Juan Gabriel donde dice ‘por las buenas soy muy bueno y por las malas soy muy malo’, todos somos así”, declaró en una entrevista para Ventaneando publicada el pasado jueves.

En el mismo encuentro agregó detalles de la forma de ser del ex de Belinda con su familia. “Si eres respetuoso como él, serio como él y eres como lo ha sido, así se le va a tratar, además es un buen muchacho, se da a querer el cabr%n”, compartió para el programa de televisión donde conduce Pati Chapoy.

Pepe Aguilar dijo que Nodal ha tenido un trato respetuoso con su familia. (Foto: EFE/Armando Arorizo)

¿Qué dijo Nodal de Pepe Aguilar?

El cantante de regional mexicano fue más expresivo que el hijo de Flor Silvestre al hablar de su relación con su ahora suegro.

“Yo creo que todo el mundo lo tiene como un monstruo, ¿por qué?, no sé. Conmigo ha sido superbueno (...) Uno como papá siempre quiere lo mejor para las hijas y bueno, yo estoy con su tesoro básicamente. Estoy con una de las personas más bellas en su vida, uno de sus amores más grandes”, declaró en una entrevista para el canal de YouTube Molusco TV, compartida el 23 de agosto.

“Ha sido un proceso muy bonito y me siento respaldado por un gran hombre. Amo estar en una familia en la que se respiran tantas cosas tan chingonas como el amor, la cultura y las experiencias. Pepe es un gran tipo”, con esta frase Christian Nodal finalizó el tema en el mismo encuentro.