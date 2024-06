¿Cuál es la relación de Pepe y la dinastía Aguilar con Felipe Calderón? ‘Como amigo platicaba eso’

Este 27 de junio, le preguntaron a AMLO por Pepe Aguilar en la mañanera, lo que podría parecer inusual. Sin embargo, la razón tiene que ver con unas declaraciones que hizo el cantante hace tiempo y que fueron retomadas en redes sociales.

Hace aproximadamente cuatro meses, el papá de Ángela Aguilar habló sobre una confesión que le hizo el expresidente Felipe Calderón relacionada con su estrategia de seguridad. Las palabras del cantante de música ranchera fueron replicadas recientemente y se volvieron tendencia.

¿Qué reveló Pepe Aguilar sobre la guerra contra el narco de Felipe Calderón?

Desde hace un par de días se revivió una entrevista de Pepe Aguilar con la periodista Adela Micha donde también estuvo invitada Ángela Aguilar.

Pepe Aguilar habló de una confesión que le hizo Felipe Calderón. (Foto: EFE/Armando Arorizo)

Además de hablar sobre distintos temas, como su opinión sobre Christian Nodal en ese momento, surgió el tema de una plática que el patriarca de la dinastía Aguilar tuvo con el expresidente Felipe Calderón, quien le habría revelado un pronóstico relacionado con la estrategia de seguridad que implementó en su sexenio.

“Se salió de control (la inseguridad) y ahí van poco a poco las cosas. Yo me acuerdo de que el presidente Calderón me decía ‘35 años más o menos, mínimo’”, aseguró Pepe Aguilar sobre el tiempo que duraría la ‘guerra contra el narcotráfico y la inseguridad en México.

“Le digo: ‘Señor, no me diga eso por el amor de Dios, ¿cómo 35 años?’ y dice: ‘No, y son datos como medios optimistas’. Obviamente pues yo soy un civil, soy un cantante lo que me haya dicho a mí no es algo oficial. Es mi amigo y como amigo platicaba eso”, agregó el cantante que está casado con Aneliz Álvarez.

FELIPE CALDERÓN LO SABÍA‼️



🔴⚡️“La guerra que desaté en México va durar 35 años, y estoy siendo optimista”‼️



-Felipe Calderón a Pepe Aguilar. pic.twitter.com/dbaNgrip55 — Andrey Mayarev 🇲🇽 (@AndreyDLaMancha) June 26, 2024

Así ha sido la amistad de Felipe Calderón con Pepe Aguilar y su familia

Desde que revivieron las declaraciones realizadas por Pepe Aguilar, en redes sociales han cuestionado la relación entre el cantante y Felipe Calderón, que va más allá.

El cantante de ‘Por una mujer bonita’ no ha declarado nada de cómo se lleva con el expresidente mexicano ni tienen fotos juntos ya que la relación más cercana sería entre Calderón y Antonio Aguilar Jr., hermano de Pepe.

Ángela Aguilar cantó para Felipe Calderón

La cantante y actual novia de Christian Nodal dio una entrevista a El País en 2021 donde habló sobre su trayectoria, misma que inició a temprana edad y con la que ha pisado grandes escenarios, así como cantado para importantes personalidades.

Ángela Aguilar compartió que en una ocasión cantó para Felipe Calderón. (Edgar Negrete Lira)

Entre ellas está Felipe Calderón. La intérprete de ‘Dime cómo quieres’ dijo que en una ocasión la llevaron para cantar a la casa del expresidente gracias a la amistad que existe entre él y su tío, Antonio Aguilar Jr.

“En México he cantado en casa del presidente… ¿Cómo se llamaba aquel presidente, mamá? Eso es, Felipe Calderón, que es amigo de mi tío (…) Ay, yo no sé por qué me han hecho hacer estas cosas, jaja”, dijo brevemente Ángela, sin entrar en detalles.

Actualmente, poco se sabe sobre cuánto se frecuenten o cómo sea la amistad entre la dinastía Aguilar y la familia Calderón.