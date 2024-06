‘Jimmy’ Lozano: ¿Quién es la mamá actriz del técnico de la selección mexicana?

Jaime Lozano es un apasionado del futbol, actualmente es director técnico de la selección mexicana y tiene un largo recorrido en esta disciplina. Debutó como mediocampista en Pumas en 1998 y en el cargo de director técnico al frente de Querétaro en 2017; pero su vida pudo tener un rumbo diferente si hubiera elegido el ámbito artístico, tenía inspiración en casa.

Aunque Lozano es un personaje reservado y alejado de los reflectores fuera de su labor como técnico, su familia ha estado presente en los momentos más importantes de este desafío al frente del representativo.

¿Quién es la mamá de ‘Jimmy’ Lozano, técnico de la selección mexicana?

“Gracias por tu ejemplo, por tu tiempo y porque sin ti yo no estaría hoy aquí”, escribió ‘Jimmy’ Lozano en una publicación en Instagram donde aparece junto a su madre, la actriz Ana Bertha Espín, quien cuenta con una amplia trayectoria en cine, teatro y televisión en México.

Aunque el técnico lleva el arte en la sangre por parte de sus padres, en diferentes entrevistas la actriz ha dicho que, aunque Lozano demostró talento con la música, el futbol era lo principal en su vida desde niño, cuando empezó a entrenar en escuelitas de América y Pumas.

Así como ella dejó a su hijo cumplir sus sueños, Ana Bertha estudió Literatura Dramática y Teatro en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM para iniciar una carrera en los escenarios. Después se casó con el actor Jaime Lozano, de quien se divorció años después.

Ambos padres de Jaime Lozano se dedicaron a la actuación en la televisión mexicana. (Foto: Instagram / @jaimelozano21 / Twitter / @EFEdeportes)

“Tuvo la vocación desde muy pequeño, no jugó con trenes, ni coches, ni con nada, puro balón, desde que empezó a caminar todo fue un balón, no tuvo otros juguetes, y es que no pedía otra cosa que no fueran balones”, contó en entrevista con Mara Patricia Castañeda hace tres años, antes de que recibiera el nombramiento de seleccionador nacional.

Ana Bertha Espín es originaria de Tehuixtla, Morelos y comenzó su carrera de actriz en los años 80 con la cinta Dulce espíritu, de Felipe Cazals. Hoy presume decenas de películas, entre ellas Su alteza serenísima, Por si no te vuelvo a ver, La mujer de Benjamín, con participaciones que merecieron dos nominaciones y un Premio Ariel.

La mayor parte de su carrera la ha dedicado a telenovelas y programas de televisión en producciones como Lo que la vida me robó, La que no podía amar, Tres veces Ana, Mi fortuna es amarte.

Hoy se mantiene vigente en el cariño del público gracias a su personaje ‘Lorena’ en Vecinos. En la serie de comedia, Ana Bertha es esposa de ‘Frankie Rivers’, interpretado por César Bono, y era madre de ‘Benito’, el personaje de Octavio Ocaña.