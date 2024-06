‘Fue boxeador, después actor’: ¿Quién es el papá de Jaime Lozano, entrenador de la Selección Mexicana?

En el mundo hay más de un Jaime Lozano y, como si de un multiverso se tratara, uno es director técnico de la Selección Mexicana y el otro es actor de telenovelas: la mamá de ‘Jimmy’ Lozano es Ana Bertha Espín, actriz de Vecinos, y su papá es Jaime Lozano Aguilar, quien ha salido en producciones mexicanas y fue deportista olímpico.

Jaime Lozano Espín nació en la Ciudad de México en 1978, en una familia dedicada a los escenarios y a la televisión, él eligió otro tipo de reflectores: los del futbol.

La intérprete de telenovelas ha dicho en entrevistas que ella motivó a su hijo que se dedicara a lo que quisiera:

“Tuvo la vocación desde muy pequeño, no jugó con trenes, ni coches, ni con nada, puro balón, desde que empezó a caminar todo fue un balón, no tuvo otros juguetes, y es que no pedía otra cosa que no fueran balones”, explicó en entrevista con Mara Patricia Castañeda.

Así que ‘Jimmy’ debutó en Pumas en 1998, pasó por Tigres UANL, Cruz Azul, Monarcas de Morelia y luego se volvió entrenador en varios equipos en losque fue jugador hasta llegar a ser el director técnico que dirige a la Selección Mexicana en la Copa América.

La mamá del técnico de la selección mexicana Jaime Lozano es reconocida en un ámbito muy distinto al deportivo. (Foto: Mexsport / @jaimelozano21).

Los papás de Jaime Lozano: ¿Quién es el exesposo de Ana Bertha Espín?

Sobre Jaime Lozano Aguilar no se saben tantos detalles personales, pero su hijo contó en una conversación con El Canal de Javier Alarcón que su papá trabajó en una compañía de luz y fue boxeador antes de dedicarse a la actuación:

“Mi papá fue boxeador olímpico en 1968, ya después se convierte en actor y ahí conoce a mi mamá... le llamó la atención la actuación y por ahí se siguió”.

En los Juegos Olímpicos de México 1968, Jaime Lozano Aguilar no consiguió medalla de boxeo, le faltaron un par de victorias para conseguirla en la categoría Superligero y se quedó en la novena posición. Su hermano Sergio Lozano también boxeó en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972 en la categoría Welter, pero tampoco ganó medalla.

‘Jimmy’ recuerda a su infancia como “una gran época”: “era estudiar en la mañana, me llevaban a entrenar, me iba al teatro con mi mamá, hacer las tareas... mucha de mi infancia fue en foros y camerinos, mis papás siempre trabajaron”.

Jaime Lozano en 'Corazón Salvaje'. (Foto: IMDb).

¿Por qué se separaron Ana Bertha Espín y Jaime Lozano?

Ana Bertha Espín conoció a Jaime Lozano Aguilar cuando era muy joven, en ese entonces estaba estudiando, según relató a Mara Patricia Castañeda, “era muy chistoso, muy simpático, me fue cautivando”.

Se casaron al poco tiempo, cuando ella tenía 21 años, pero describe que su relación no fue muy feliz por temas de celos, a veces él se oponía a que trabajara y además tenía problemas de alcoholismo: “era una relación disfuncional, no la pasé muy bien... Duramos muchos años, pero porque le tenía miedo, era por eso porque no funcionábamos, era violento y no voy a hablar de eso por mi hijo y por mis nietos”.

Al final, se divorciaron en 1991 y la actriz le dio la opción a su hijo si se quedaba con su papá en la casa o se iba con ella a un departamento sin nada y ‘Jimmy’ la eligió. Su exesposo le pasaba una pensión “muy chiquitita como de mil pesos, con eso le compraba los zapatos a mi hijo del futbol”.

‘Jimmy’ mencionó a Alarcón que su papá se volvió a casar y tuvo otra familia: “tengo tres medios hermanos de su parte. Él está bien, contento”.

Ana Bertha Espín continúa dedicándose a la actuación. (Foto: Instagram / @jaimelozano21)

Series, telenovelas y películas de Jaime Lozano, papá de ‘Jimmy’ Lozano

Sobre la actuación, ‘Jimmy’ habló sobre sus papás: “mi mamá es mucho mejor, es muy talentosa, mi papá es bueno, pero mi mamá tiene muchísimo talento, es demasiado dedicada a su profesión... Casi nunca vi las novelas de mis papás”.

El debut de Lozano fue en 1975 en la película México, México, ra ra ra (1975), al lado de Héctor Suárez, Alma Delfina y Abel Woolrich.

Jaime actuó en la telenovela Amor en silencio (1988), la cual recuerda su hijo. Según IMDb, el intérprete tiene 62 créditos en diversas producciones, por ejemplo:

Mañana es para siempre (2008), en el papel de Jairo Roca

(2008), en el papel de Jairo Roca Modelo antiguo (1992)

(1992) Mujer, casos de la vida real (1991-2006)

(1991-2006) La rosa de Guadalupe (2008-2020)

(2008-2020) Sin tu mirada (2018)

(2018) El bienamado (2017)

(2017) Amorcito corazón (2011- 2012)

Jaime Lozano es Jairo Roca en 'Mañana es para siempre'. (Foto: Captura de pantalla).