‘No nos crucifiquen’: Ángela Aguilar enfrenta las críticas por su relación con Christian Nodal

Apenas hace una semana Christian Nodal y Ángela Aguilar anunciaron su noviazgo, todo sucedió en medio de rumores tras la ruptura del cantante con Julieta Cazzuchelli, con quien tiene una hija pequeña. Usuarios en redes sociales se lanzaron con los memes de “fan de tu relación” y críticas por una supuesta traición.

Pese a que no está confirmado que tuvieran una relación de amistad entre Ángela y Cazzu, la ahora pareja de Nodal se expresó en varias oportunidades sobre su romance, de ahí la frase que ahora se volvió viral: “Voy a ser tía”, que pronunció al enterarse del embarazo de la argentina; además de varias interacciones en redes sociales.

El anuncio de la ruptura de Nodal y el abrupto inicio de la relación con la intérprete de ‘Qué agonía’ levantaron rumores sobre cómo pasó de un noviazgo a otro en tan poco tiempo, incluso se ha especulado sobre una boda en Roma y un embarazo.

Luego del anuncio de la relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal circularon rumores sobre una supuesta boda secreta y un embarazo. (Fotoarte: El Financiero) (Facebook @AngelaAguilarOficial @christiannodaloficialmx / Pexels)

¿Qué dijo Ángela Aguilar sobre las críticas a su relación con Christian Nodal?

Luego de días de intensos señalamientos que motivaron a los usuarios a buscar una reacción de Pepe Aguilar, padre de la cantante y quien la guía en el ámbito artístico que él conoce muy bien, Ángela volvió a defender su relación con Nodal.

“No hay nada mal en esto, no hicimos nada, no matamos a nadie, no rompimos nada, es amor y somos cantantes. Tenemos 20 y 25 años y estamos aprendiendo a vivir, a amar, a ser adultos, dennos chance, luego les explicamos bien”, dijo en entrevista para Quién y apeló a la memoria de sus críticos: “Recuerden cuando tuvieron 20 años...”.

La cantante sabe que la noticia no cayó bien: “No nos crucifiquen antes de saber qué hemos hecho”, insistió. Sin embargo, antes de esta frase también dijo que no está interesada en dar explicaciones porque las personas importantes en su vida saben quién es: “La gente no tiene por qué saber mi verdad. Siento que si la explico me hace ser culpable de algo que ni siquiera hice”.

¿Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaron?

Las historias de Instagram de un famoso maquillista, las fotografías de una gran amiga de Ángela en Roma, fueron las principales pistas de una supuesta boda en la capital italiana; pero Ángela negó todo.

“No me cases ni me embaraces todavía, por favor”, añadió a la misma revista cuando fue cuestionada sobre si sigue el ejemplo de sus padres, casados desde hace 27 años y aseguró que no está en busca de consejos sobre el amor.

Ángela Aguilar y Christian Nodal confirmaron su relación tras varias fotografías que los mostraban juntos en Los Ángeles y Roma. (Fotos: Cuartoscuro.com).

¿Ángela Aguilar se tatuó en honor a Nodal?

Además de las declaraciones para enfrentar las críticas, en las fotografías que hizo para la misma revista dejó ver un nuevo tatuaje. La intérprete de ‘Mis amigas las flores’ se tatuó las iniciales de Christian Nodal en el dorso de la mano izquierda.

Precisamente en el viaje a Roma, que fue una escapada romántica, Ángela pidió una cita con Alessandro Capozzi, un tatuador que también es cantante. Ahí tomó la decisión de crear un recuerdo para siempre en su piel.