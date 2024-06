Han pasado casi 20 años... Hijos de Mariana Levy recibirán pronto su herencia, asegura albacea

La familia Levy pasó por episodios difíciles que iniciaron con la muerte de Mariana en 2005 a consecuencia de un infarto, el fallecimiento de Talina Fernández en 2023 y recientemente ‘Pato’ quien murió por múltiples problemas de salud.

Los hijos de Mariana: María, Paula y José Emilio (fruto de dos matrimonios de la actriz) no solo recibieron estas noticias, sino que esperaron casi 20 años a que la herencia de la también cantante les pudiera ser entregada. Espera que parece estar cerca de concluir.

¿Hijos de Mariana Levy recibirán la herencia de su mamá?

Carolina Capilla, albacea de la herencia de Mariana Levy, aseguró que a pesar de las “trabas” legales que detuvieron el trámite por años, podrían estar cerca de recibirla.

“Estamos a nada ya, pronto podrán recibir sus partes. Son mis niños también, así que lo agradezco”, dijo Capilla brevemente en una conversación con Ventaneando, entrevista que se compartió el viernes 14 de junio.

Por el momento no se le puede dar una lectura al testamento de la exintegrante del grupo Fresas con crema.

En 2023, Talina Fernández habló del suceso y se mostró molesta porque el proceso legal no tuviera una resolución.

Mariana Levy falleció a los 39 años en 2005. (Foto: Cuartoscuro)

“Ya son 18 años de que murió Mariana y no les han dado ni sal para un aguacate. Yo no soy abogada, pero espero en Dios que pronto les llegue su herencia; ha sido un largo camino, y yo de leyes no sé nada”, mencionó la expresentadora de televisión.

¿Cuál es la herencia de Mariana Levy?

Se desconoce con exactitud lo que Mariana Levy redactó en el testamento.

De acuerdo con los conductores de Ventaneando, se trataría de diferentes inmuebles, entre ellos una Casa en Morelos y otra propiedad donde, mencionaron, ‘José María ‘el Pirru’ (exesposo de la actriz que murió en 2005) debe alrededor de un millón de pesos por no pagar el mantenimiento.

Hace un año en el mismo programa se presentó un documento donde el adeudo de la familia Levy por una de sus residencias era de más de 500 mil pesos.

Talina Fernández era mamá de Mariana Levy. (Foto: Instagram @talinafernandezoficial)

¿Quiénes son los hijos de Mariana Levy?

Mariana tuvo tres hijos: María, Paula y José Emilio.

María López Levy

La hija de Talina Fernández se casó con el actor Ariel López Padilla, fruto de su relación nació María, en 1996. Ella decidió no tener una trayectoria artística como su mamá.

Paula Fernández

Ella es la primera hija de Mariana con ‘El Pirru’. Paula nació en 2002, al igual que su media hermana, está alejada de la industria del entretenimiento, aunque en sus redes sociales tiene más de 100 mil seguidores y se dedica a la fotografía.

José Emilio

José Emilio es el segundo hijo de la cantante con José María.

Recientemente, estuvo inmerso en un conflicto al hablar de la actual relación de Ana Bárbara, donde el joven asegura que la pareja de la intérprete de ‘Lo busqué' la maltrata.

Es el único de los tres que expresó su deseo de ser actor.

José Emilio sigue en disputa con sus hermanas por la herencia de Mariana Levy. (Foto: Instagram @emiliolevyy)

Albacea de Mariana se despide de ‘Pato’ Levy

Gerardo Patricio Levy Fernández, apodado ‘Pato’, murió el pasado 10 de junio a los 53 años.

Fue su hermano ‘Coco’ quien confirmó el fallecimiento en una conversación con Gustavo Adolfo Infante, donde reveló que padecía algunas enfermedades, las cuales afectaron su salud.

“La novia cuando despertó, lo sintió muy frío y lo sintió inmóvil, él tenía una arritmia cardíaca, tenía un pulmón que no estaba en muy buen estado, inicios de diabetes y una grave anemia”, mencionó el hijo de ‘La dama del buen decir’.

Al funeral acudió Carolina Capilla a despedirse de ‘Pato’ a quien consideraba su amigo. Esto dijo ante las cámaras de Ventaneando.

“La última vez que lo vi fue en otro velorio. Muy triste para todos, no pudo superar la muerte de su mamá. Estaba a punto de cumplir un año y seguro eso fue muy fuerte para él”, contó la albacea de Mariana recientemente.