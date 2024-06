Hijos de Talina Fernández: ¿Quiénes son ‘Pato’, ‘Coco’ y Mariana Levy?

A casi un año del fallecimiento de la actriz Talina Fernández, quien murió el 28 de junio de 2023, este lunes en la madrugada murió a los 53 años ‘Pato’ Levy, su hijo menor, luego de varios meses de problemas de salud y económicos.

Talina Fernández falleció tras ser hospitalizada de emergencia por un cuadro de leucemia que le había provocado fuertes dolores y debilidad en todo el cuerpo.

¿Cuántos hijos tuvo Talina Fernández y cómo se llaman?

A Talina Fernández le sobreviven uno de los tres hijos que tuvo, pues Mariana Levy falleció en 2005 a raíz de un infarto presuntamente provocado por un intento de asalto.

Gerardo Patricio, Mariana y Juan Jorge son los nombres de los tres hijos que tuvo la también periodista, fruto de su matrimonio con el profesionista francés Gerardo Levy, mismo con el que compartió 10 años de casada.

Ellos tres tenían un medio hermano, Fernando Carrillo (hijo de Alejandro Carrillo, exesposo de Talina Fernández), a quien le dio un infarto enfrente de ‘Pato’, según contó a Ventaneando: “Se murió de un ataque cardiaco comiendo en mi casa enfrente de mí y de Coco. Estuvo cuatro horas en convulsiones y nosotros ayudándole, dándole de respiración de boca a boca, haciéndole CPR (reanimación cardiopulmonar), todo este rollo”.

Talina Fernández con sus tres hijos cuando eran jóvenes. (Foto: Instagram / @talinafernandezoficial)

Jorge ‘Coco’ Levy

Juan Jorge Levy Fernández, mejor conocido como ‘Coco’ Levy, es uno de los hijos de Talina Fernández, y al igual que su madre y hermana, buscó hacerse camino dentro de la farándula mexicana, primero como cantante y después como actor.

Sin embargo, gran parte de su trayectoria la forjó como productor de la empresa Videocine, filial de Televisa, que lo despidió en 2022 tras ser señalado de acoso sexual a algunas actrices, entre ellas la joven Danna Ponce.

En redes sociales ha promocionado diversos cursos de producción, por ejemplo, sobre cómo estructurar un stand up y guion cinematográfico.

'Coco' Levy es el mayor de los hijos de Talina Fernández. (Cuartoscuro)

Mariana Levy, la única hija de Talina Fernández

Mariana Levy Fernández fue única mujer de los hijos de Talina Fernández, y al igual que su madre, se desarrolló en distintos ámbitos del entretenimiento en México. Debutó como cantante en el grupo Fresas con Crema y posteriormente se convirtió en actriz de telenovelas.

Sin embargo, el 29 de abril de 2005 falleció mientras iba a bordo de su camioneta en calles de la Ciudad de México ya que, se presume, intentaron asaltarla. Iba con sus hijos.

Talina Fernández leyó una carta en 2021 para su fallecida hija Mariana Levy. (Foto: Instagram @talinafernandezoficial)

¿Qué le pasó a Patricio ‘Pato’ Levy?

Gerardo Patricio Levy Fernández, mejor conocido como ‘Pato’ Levy, era el menor de los hijos de Talina Fernández, en los últimos años de la actriz vivió a su lado y compartió un par de proyectos.

Patricio Levy perdió la vida mientras dormía, tras vivir con varios problemas cardiacos (arritmia), pulmonares y diabetes, según confirmó su hermano el productor ‘Coco’ Levy en entrevista con el canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante:

“Pato tenía una deficiencia cardiaca, una arritmia, un pulmón medio ponchado y diabetes. Hace tiempo que estaba enfermo de muchas cositas, de todas juntas, estaba tratando de mejorar, había mejorado un poco, pero no lo logramos”.

A diferencia de su madre y sus hermanos, Pato Levy prefirió mantenerse con un perfil bajo, alejado de la polémica y los reflectores, aunque siempre junto a su mamá. En los últimos años, participó en un podcast llamado Blah Blah Blah para el canal de YouTube de Talina.

A través de Instagram, Patricio ofrecía clases de batería a domicilio o en su estudio, hizo un bazar para vender cosas propias y de Talina: “Estoy en mi casa con muchos cuidados, me tengo que operar para que me ayude con la insuficiencia cardiaca y con la arritmia, pero no tengo un centavo”, explicó en octubre de 2023 a Ventaneando.

Según contó Patricio en una entrevista con la periodista Berenice Ortiz, vender las cosas de Talina Fernández causó muchas críticas:

“La cantidad de hate que hay es inenarrable, pero yo trato de no hacerles caso (…) De repente sí medio me engancho y me dan ganas de pegarles unas buenas palabrotas, pero, ay, pobrecitos, no tienen nada mejor que hacer que andar criticando que: ‘¿Cómo vamos a vender las cosas de mi mamá?’, ‘¡Qué malos hijos!’, ‘¿Por qué no hacemos un museo?’”.

Patricio Levy tuvo dos hijos, Juan y Pedro, este último le dedicó un mensaje en Instagram: “Pa’, te fuiste demasiado rápido, te amo, jefe, descansa en paz, luego te alcanzaré arriba”.

'Pato' Levy era muy allegado a su mamá, Talina Fernández. (Foto: Instagram / @talinafernandezoficial)