‘Pato’ y ‘Coco’ Levy, hijos de Talina Fernández, responden críticas por bazar de cosas de su mamá

Hace algunas semanas, ‘Pato’ Levy, hijo de la fallecida Talina Fernández, anunció que realizaría un bazar para vender algunas de las cosas que pertenecieron a su madre en vida, esto con el fin de recaudar fondos por una complicación de salud que tuvo.

El fin de semana pasado se efectuó una segunda venta, misma en la que tanto ‘Pato’ como ‘Coco’ Levy estuvieron presentes y respondieron a la prensa que acudió algunas preguntas.

Una de ellas está relacionada con las críticas que han recibido por vender objetos que pertenecía a ’la dama del Buen decir’, pues algunas personas consideran que no es correcto y no deberían hacerlo, menos por obtener un beneficio económico.

‘Pato’ Levy responde a críticas por bazar de Talina Fernández

“La cantidad de hate que hay es inenarrable, pero yo trato de no hacerles caso (…) De repente sí medio me engancho y me dan ganas de pegarles unas buenas palabrotas, pero, ay, pobrecitos, no tienen nada mejor que hacer que andar criticando que: ‘¿Cómo vamos a vender las cosas de mi mamá?’, ‘¡Qué malos hijos!’, ‘¿Por qué no hacemos un museo?’”, dijo ‘Pato’ Levy en una entrevista con la periodista Berenice Ortiz.

Pato Levy estaba presente en el bazar de Talina Fernández. (Foto: Facebook / @patolevyfernandez)

Incluso, citó una frase que utilizaba su mamá en casos similares a los que están viviendo él y su hermano, dirigida a todas las personas que están vertiendo opiniones negativas hacia ellos.

“Mi mami decía, toda la vida lo hizo: ‘Si no tienes nada bueno que decir, no digas nada’. No tienes por qué andar ofendiendo, ni diciendo ni criticando a nadie, ocúpate de ti, de tus cosas y respeta a los demás”.

‘Coco’ Levy considera que bazar de Talina Fernández es una terapia de sanación para ellos

En cuanto a Jorge Levy, mencionó que, para ellos, el hecho de vender cosas que le pertenecían a Talina Fernández es para ellos una especie de terapia de sanación, pues se desprenden de cosas que, además, otras personas podrían darle mejor uso que ellos.

“Absolutamente (es una terapia de sanación). Hay cosas que no corresponden con dos señores de 55 años, que somos ‘Pato’ y yo, y (hay) gente que las admira y que se lleva las cosas que le gustan”, expresó.

Jorge 'Coco' Levy asegura que, para ellos, es una especie de terapia. (Foto: Instagram @cocolevyguion)

Al igual que su hermano, también respondió a aquellas personas que los han criticado por hacer un bazar con las cosas de la exconductora de televisión.

“Que se salgan a correr o tengan algo más útil que hacer en su vida. Todos los que dijeron otra cosa (negativa), deberían de hacer cosas más útiles de su vida”, sentenció.