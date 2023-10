¿Qué es la arritmia, padecimiento que sufre ‘Pato’ Levy, hijo de Talina Fernández?

A cuatro meses de la muerte de Talina Fernández, su hijo ‘Pato’ Levy aseguró que necesita una operación, misma para la cual está recaudando fondos con sus seguidores a través de páginas especiales y próximamente hará un bazar con objetos que pertenecieron a su madre.

En una entrevista con Ventaneando, ‘Pato’ compartió que se encuentra mal de salud, pues hace unos días estuvo internado por problemas cardiacos, por lo que tiene que someterse a una cirugía.

“Estoy en mi casa con muchos cuidados, me tengo que operar para que me ayude con la insuficiencia cardiaca y con la arritmia, pero no tengo un centavo”, explicó al programa de TV. “Yo me tengo que operar para que mi corazón aguante, mientras más rápido, mejor”, agregó.

De acuerdo con el hijo de Talina Fernández, esto ocurrió como consecuencia de una operación mal realizada en diciembre pasado.

“El doctor que me operó me conectó mal el intestino, entonces a partir de ahí, mi corazón se jodió por hacer un esfuerzo y me dio arritmia, y esta me causó que subiera 80 kilos en seis meses”, compartió ‘Pato’, quien ya bajó 20 de estos a base de diuréticos.

Pato Levy desarrolló arritmia por una cirugía mal practicada. (Foto: Facebook / @patolevyfernandez)

¿Qué es una arritmia cardiaca?

Una arritmia es un problema en el sistema cardiaco que provoca que el ritmo de los latidos de una persona sean irregulares, ya sea porque se aceleren, vayan más lento de lo normal o una mezcla de ambas, de acuerdo con el Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre de Estados Unidos (NHLBI, por sus siglas en inglés).

Cuando existen latidos irregulares del corazón quiere decir que este no está bombeando sangre correctamente al cuerpo, ni en la cantidad necesaria.

Síntomas de una arritmia

Una arritmia puede no causar síntomas tan evidentes más que la sensación de un latido rápido, lento o irregular del corazón. Sin embargo, pueden estar acompañadas de otro tipo de señales como:

Ansiedad.

Dolor o molestia en el pecho.

Confusión.

Dificultad para respirar.

Mareos y desmayos.

Cansancio o debilidad.

La arritmia provoca latidos irregulares en el corazón. (Foto: Pexels)

Causas de una arritmia y factores de riesgo

La arritmia generalmente es causada por un problema con las señales eléctricas en el corazón, que son las que le indican a este cada cuando debe latir para bombear sangre al organismo.

Cuando existe daño en las células nerviosas que provocan dichas señales es cuando el ritmo del corazón cambia, y aunque no hay alguna causa en específico, sí existen factores de riesgo para que una persona desarrolle arritmia, como: