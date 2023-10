¿Qué opinaba Michelle Salas de Aracely Arámbula cuando la actriz salía con Luis Miguel?

“Definitivamente, no ha sido de las mejores”, respondió Michelle Salas en 2006 en una entrevista en la que habló sobre Aracely Arámbula cuando estaba saliendo con su padre, Luis Miguel.

Luis Miguel es un cantante que inició su carrera en la década de los 80 y que ha sido reconocido por sencillos como ‘La incondicional’, ‘Culpable o no’, ‘Hasta que me olvides’, entre otros. A lo largo de su carrera se ha visto involucrado en algunas polémicas.

Una de estas situaciones fue el tiempo que tardó en reconocer a Michelle Salas, su primogénita que tuvo por una relación con la actriz Stephanie Salas.

Luis Miguel dejó de ver a su hija Michelle Salas desde que tenía alrededor de seis años. (Cuartoscuro)

¿Qué pensaba Michelle Salas sobre Aracely Arámbula?

A pesar de que en la actualidad ‘El Sol’ mantiene una buena relación con Michelle Salas, incluso fue una de las personas que la acompañó al altar en su boda con Danilo Díazgranados, el cantante se tardó más de una década en reconocerla.

Michelle Salas nació en 1989, época en la que Luis Miguel estaba en uno de los puntos más altos de su carrera. En aquel entonces, ‘El Sol’ negaba todo parentesco cuando se le preguntaba sobre la hija que tuvo con Stephanie Salas.

En 2006, en una conversación exclusiva con la revista Quién, Michelle Salas habló por primera vez de su padre y sobre una de sus parejas más famosas: Aracely Arámbula.

Aracely Arámbula y Luis Miguel tienen dos hijos en común: Miguel y Daniel. (Instagram / @aracelyarambula / @luismiguel)

“Me entero de algunas cosas, aunque no a detalle”, contestó Michelle cuando se le preguntó sobre si estaba al tanto de la vida de su padre por los medios de comunicación: “sé que ha salido con la mitad de las mujeres de México, América y Europa”.

La influencer aseguró que era una persona celosa en relación con las novias que ha tenido su padre y que hasta llegó a juzgar algunas.

“Es su vida, son sus gustos y no los voy a juzgar. Ahora, sí ha habido algunas de sus novias que digo ‘mis respetos’ y hay otras que me pregunto ‘¿cómo puede ser?’”. Aquella revista le preguntó sobre su opinión en relación con Myrka Dellanos y esto fue lo que contestó: “Ha tenido parejas súper guapas pero últimamente ha bajado de nivel”.

Aracely Arámbula comentó que Luis Miguel no tiene mucha comunicación con sus hijos. (Foto: Cuartoscuro.com / Instagram / @aracelyarambula).

Tras ese comentario, se le preguntó a Michelle Salas sobre lo que pensaba de Aracely Arámbula y aseguró que no tenía deseos de conocerla.

“Definitivamente no ha sido de las mejores (Aracely Arámbula). No sabía nada de ella más que salió en la telenovela Amigas y Rivales... Digamos que no tengo comentarios. No me interesa conocerla ni me preocupa”.

En aquel entonces se especulaba que la actriz estaba esperando un hijo de Luis Miguel y Michelle Salas aseguró que para ella “sería muy fuerte” que su padre tuviera otra hija.

Luis Miguel fue parte de la boda de Michelle Salas con Danilo Díaz. (Foto: Cuartoscuro / Instagram / @michellesalasb)

¿Cuántos años duró la relación de Luis Miguel y Aracely Arámbula?

La relación de Luis Miguel y Aracely Arámbula duró alrededor de cuatro años y resultó en el nacimiento de los otros dos hijos de ‘El Sol’.

De acuerdo con Gustavo Adolfo Infante, las celebridades se conocieron en 2005 tras haberse conocido en un antro llamado Baby’O en Acapulco, tiempo en el que Arámbula era pareja del actor Fernando Colunga.

En la actualidad se desconoce que tipo de relación tenga ‘La Chule’ con Michelle Salas, pero Quién asegura que la actriz ayudó a convencer a Luis Miguel de que por fin se acercará a la modelo como su padre.