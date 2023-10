Luis Miguel en la boda de su hija Michelle Salas: ¿Qué canción bailaron juntos?

¿Bailaron al ritmo de ‘Cuando calienta el sol’? Durante la celebración de la boda entre Michelle Salas y Danilo Díazgranados, Luis Miguel tuvo un momento en la pista de baile con su primogénita.

Del 13 al 15 de octubre, Michelle Salas, quien es hija de Luis Miguel y bisnieta de la primera actriz Silvia Pinal, celebró su matrimonio con el empresario Danilo Díazgranados en un festejo que duró tres días y se llevó a cabo en una finca en la Toscana, Italia.

Michelle Salas, quien ha destacado en redes sociales por sus labores como modelo e influencer, presumió tres vestidos de Dolce & Gabbana, su esposo portó un traje del mismo diseñador, y diferentes piezas de joyería provenientes de la marca de Tiffany & Co.

Michelle Salas y Danilo Díaz se casaron en la Toscana, luego de anunciar su compromiso en mayo de 2023. (Foto: Instagram / @michellesalasb / @_camilavalero).

¿Cómo fue la boda de Michelle Salas con Luis Miguel?

La celebración de matrimonio de Michelle Salas destacó por ser exclusiva para sus seres queridos más cercanos, entre ellos se encontraban celebridades como Stephanie Salas, Sylvia Pasquel, Humberto Zurita, entre otros.

Destacó que su padre, el cantante Luis Miguel, asistió al evento acompañado de su actual pareja Paloma Cuevas y ambos llegaron en helicóptero a la finca Il Borro en Arezzo en la región de Valdarno en la que se llevó a cabo la celebración.

Durante la ceremonia, aparte de Stephanie Salas, ‘El Sol’ fue parte de las personas que acompañaron a Michelle Salas hasta el altar para casarse con su prometido.

Michelle Salas es hija de Luis Miguel y Stephanie Salas. (Foto: Instagram / @luismiguel / @michellesalasb @stephaniesalasoficial)

Tras la ceremonia, de acuerdo con la revista Quién, Luis Miguel y Michelle Salas tuvieron un momento de padre e hija en el que las personalidades se acercaron a la pista para bailar al ritmo del sencillo ‘The Way You Look Tonight’ de Frank Sinatra.

En la década de los noventa, Luis Miguel y Frank Sinatra hicieron una colaboración con la que cantaron juntos ‘Come Fly With Me’. Tras aquel encuentro musical, ambos artistas mantuvieron una relación de amistad.

Asimismo, Paloma Cuevas se aceró a Michelle Salas para darle un abrazo y felicitarla por su matrimonio; sin embargo, se desconoce si hubo alguna interacción entre Luis Miguel y Stephanie Salas.

¿Luis Miguel cantó en la boda de Michelle Salas?

Luis Miguel se encuentra en una gira musical que tiene previsto visitar diferentes ciudades de Estados Unidos y Latinoamérica, incluso hay quienes especulan que movió algunas de sus fechas en Florida para asistir a la boda de su hija.

A pesar de ello, la revista Quién señala que Luis Miguel no se plantó en la pista de baile para cantar algunos de sus éxitos, tampoco dio ningún tipo de discurso y en ningún momento de la boda sonaron sencillos reconocidos de ‘El Sol’.

El cantante y Paloma Cuevas estuvieron sentados en la misma mesa que Michelle Salas y Danilo Díazgranados.