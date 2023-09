Aracely Arámbula explica cómo conoció a Paloma Cuevas, novia de Luis Miguel: ‘Es mi comadre’

¿Son ‘comadres’? La actriz Aracely Arámbula aseguró que conoce a Paloma Cuevas, actual pareja del cantante Luis Miguel, y que fue la madrina en el bautizo de uno de sus hijos.

La noche del pasado 17 de septiembre, Aracely Arámbula fue abordada por varios medios de comunicación durante la alfombra roja de la puesta en escena de Vaselina para hablar sobre su relación actual con Luis Miguel, quien se encuentra en una gira musical, y sobre la falta de atención que le ha prestado a los dos hijos que comparten.

“Es deudor alimentario, faltan detalles, pero yo estoy muy tranquila con mi vida, yo soy una mujer que trabajo mucho, que no me hace falta nada para mantener a mis hijos...”, comentó ‘La Chule’, quien fue pareja del cantante desde 2005 hasta 2009.

Aparte de hablar sobre su situación con ‘El Sol’, los medios con los que conversó Aracely Arámbula le preguntaron sobre Paloma Cuevas.

Aracely Arámbula comentó que Luis Miguel no tiene mucha comunicación con sus hijos. (Foto: Cuartoscuro.com / Instagram / @aracelyarambula).

¿Aracely Arámbula y Paloma Cuevas son amigas?

Paloma Cuevas es una empresaria española, exesposa del torero Enrique Ponce, que fue señalada como la pareja de Luis Miguel a finales de junio de 2022; sin embargo, no fue hasta un año después que confirmaron su relación.

“No, no hay ninguna comunicación (con la actual pareja de Luis Miguel)”, respondió ‘La Chule’ cuando se le preguntó sobre Paloma Cuevas, “ella no me ha hablado, pero la conozco muy bien, si es mi comadre”.

Incluso Arámbula se refirió a Paloma Cuevas como la “comadre-novia”:

“Ahora sí que a la comadre-novia la conozco bien”, puntualizó la actriz.

La espalola Paloma Cuevas y Luis Miguel están saliendo. (Foto: Instagram / @palomacuevasofficial / @lmxlm)

La intérprete de Soñadoras (1998) explicó que conoce a Paloma Cuevas por Enrique Ponce, quien era amigo cercano de Luis Miguel, y que formó parte de un evento religioso:

“Estuvo en la pila bautismal cargando a mi hijo. Ella fue madrina por Enrique Ponce, es el amigo de Luis, eran íntimos amigos y ahora anda con la exmujer de mi compadre”, puntualizó Aracely Arámbula.

¿Qué dijo Aracely Arámbula sobre las hijas de Paloma Cuevas?

En mayo de este año, Luis Miguel se vio envuelto en una polémica luego de que el programa Hoy Día mostrara fotografías del cantante acompañando a las hijas de Paloma Cuevas a la entrada del colegio en el que estudian.

Esta acción hizo que en redes sociales reaccionaran con críticas como: “bueno, lo que no es como padre, es como padrastro” y “la clásica no criar sus hijos para criar hijos ajenos”.

Esto se debe a que en 2019 Arámbula presentó una demanda contra ‘El Sol’ por incumplimiento en la manutención de sus dos hijos: Miguel y Daniel.

Aracely Arámbula señaló que Luis Miguel no reside en México. (Foto: Instagram / @aracelyarambula / @lmxlm)

“¡Qué bueno que conviva con los hijos de mi compadre Enrique Ponce!, pero que atienda a los suyos”, explicó Aracely Arámbula en la alfombra roja de Vaselina y mencionó que Miguel y Daniel le preguntaron a su madre por la polémica.

“Mis hijos sí dijeron ‘¿por qué mi papá fue a recoger a las hijas de esta señora?’, y le dije ‘bueno mira, son las hijas de nuestros amigos’. Ellos no se enojaron, simplemente dijeron: ‘¿Por qué si va para allá? ¿Por qué no viene para acá?’”.

Aracely Arámbula finalizó su comentario compartiendo que Luis Miguel prefiere residir en España y que por ello no frecuenta a sus hijos.