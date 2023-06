Luis Miguel y Paloma Cuevas: ¿Cuánto llevan de noviazgo?

Luis Miguel confirmó hace una semana lo que era un ‘secreto a voces’: Su relación con la diseñadora española Paloma Cuevas, con quien lleva al menos un año de noviazgo.

A través de sus historias de Instagram, ‘El Sol’ compartió un video collage con una serie de fotos en las que aparece caminando de la mano con Paloma Cuevas, mismas que fueron publicadas por la edición estadounidense de la revista ¡Hola!.

Luis Miguel compartió las fotografías con su pareja Paloma Cuevas de una revista. (Foto: Instagram @luismiguel)

De igual forma, la también empresaria española hizo recientemente un par de declaraciones sobre la relación que lleva con el intérprete de ‘La Incondicional’.

“Nuestros padres eran amigos y nosotros nos conocemos de pequeños. La vida nos ha reunido de varias formas y ahora estamos juntos. Quizás, nos fuimos conociendo para luego enamorarnos. ¿Ha sido distinto? Puede ser, pero no puede ser mejor”, señaló Cuevas.

Luis Miguel y Paloma Cuevas: El amor los volvió a unir

Aunque se conocen desde la infancia y ambos se encontraban solteros hacía un par de años, no se sabe con exactitud desde cuándo son pareja Luis Miguel y Paloma Cuevas.

Los rumores sobre un posible noviazgo comenzaron en los primeros meses de 2022, cuando Cuevas fue captada viajando desde Madrid hacia Miami para encontrarse con el cantante, situación que los puso en el ojo de los paparazzis.

A mediados de ese mismo año, el cantante nacionalizado mexicano se instaló en la capital española presuntamente para estar más cerca de Paloma, con quien se le captó cariñosamente en un par de ocasiones durante algunas citas en restaurantes.

Luis Miguel y Paloma Cuevas han visitado diversos restaurantes juntos. (Foto: Archivo)

En la pasada época de Navidad, El cantante de ‘Hasta que me olvides’ y la diseñadora fueron vistos en El Corte Inglés de Serrano, uno de los centros comerciales más exclusivos de Madrid, de acuerdo con reportes del periodista Javier de Hoyos.

Poco a poco, ambos se dejaron ver juntos con más frecuencia. Por ejemplo, a finales de enero pasado la revista Semana publicó algunas fotos en las que Luis Miguel y Paloma Cuevas salen abrazados durante un paseo en Bilbao, aunque hasta ese momento ninguno había confirmado o desmentido su noviazgo.

Noviazgo de Luis Miguel y Paloma Cuevas, uno de los más criticados

Cuando los rumores de un noviazgo entre Palomas Cuevas y Luis Miguel comenzaron a ser más frecuentes, las críticas hacia su relación también.

Lo anterior ya que Cuevas es exesposa de Enrique Ponce, con quien estuvo casado 25 años y era gran amigo de ‘El Sol’; incluso, se dice que el torero y la empresaria son padrinos de Miguel, uno de los hijos que ‘LuisMi’ tuvo con Aracely Arámbula.

Luis Miguel y Enrique Ponce, exesposo de Paloma Cuevas, eran grandes amigos. (Foto: luismigueloficial.com / enriqueponce.com)

Las críticas a su relación provienen no solo de internautas, sino de figuras como ‘El Burro’ Van Rankin, quien fue por muchos años amigo del cantante.

“Le deseo lo mejor en su gira, pero lo que hizo; si me lo hizo a mí, si se lo hizo a su compadre (...) yo no puedo hablar de si es el ‘rey cucaracho’ o no, lo único que no me gustó es que anduviera con la vieja de su compadre, no mames”, dijo.