‘El Burro’ Van Rankin critica relación de LuisMi con Paloma Cuevas: ‘Si eso le hizo al compadre’

Durante su juventud, Jorge ‘El Burro’ Van Rankin y Luis Miguel fueron grandes amigos. Sin embargo, se distanciaron por algunos problemas personales y hasta el momento no han vuelto a retomar su amistad.

Sin embargo, el conductor habló de ‘El Sol’ en un reciente encuentro con medios y criticó el hecho de que sostenga una relación con Paloma Cuevas, su comadre y exesposa de su amigo, el torero Enrique Ponce.

En un encuentro con algunos medios de comunicación, se le preguntó al también comediante si tenía planeado asistir a alguno de los conciertos de Luis Miguel, pues en 2023 realizará una gira por distintas ciudades de México.

Sin contestar en concreto esa pregunta, ‘El Burro’ se limitó a desearle lo mejor, aunque hizo un comentario con respecto a la nueva relación de ‘LuisMi’, pues se trata de la expareja de su compadre, padrino de uno de sus hijos.

“Le deseo lo mejor en su gira, pero lo que hizo; si me lo hizo a mí, si se lo hizo a su compadre (...) yo no puedo hablar de si es el ‘rey cucaracho’ o no, lo único que no me gustó es que anduviera con la vieja de su compadre, no mames”, dijo.

Se especula que Luis Miguel y Paloma Cuevas sostienen una relación amorosa desde mediados de 2022. (Instagram/@lmxlm/@palomacuevasofficial)

‘El Burro’ Van Rankin habla de su amistad con Luis Miguel

De igual forma, habló sobre la amistad que sostuvo con el cantante de ‘La Incondicional’, así como el tiempo que se mantuvieron alejados y su intento por retomar la amistad, que sí se llegó a dar, pero volvieron a tener diferencias irreconciliables al poco tiempo.

“Fue mi amigo, entrañable, lo quise mucho. 22 años peleados, traté de volverlo a buscar, se hizo por medio de Miguel Alemán, fuimos amigos 6 meses y otra vez me volvió a mandar al carajo por unas tonterías”, aseguró el exconductor de Miembros al Aire, programa del que recientemente lo despidieron.