Vinculan a ‘Mickey’ Santana, exestrella de telenovelas infantiles, con caso de desaparición

El 14 de abril de 2022 fue la última vez que se supo de Ana Victoria Ruiz Palacios, una joven originaria de Jalisco que despaareció después de que viajó a la Ciudad de México para ver a su novio, la exestrella de telenovelas infantiles ‘Mickey’ Santana.

Desde entonces no se ha sabido nada de la joven ni del actor. Aunque el caso fue sonado durante las primeras semanas de ocurrido, hasta hace unos meses se viralizó gracias a la intervención de Danna Paola. Sin embargo, aún se desconoce el paradero de la jalisciense.

Danna Paola: La voz que revivió el caso de Ana Victoria Ruiz Palacios

En febrero de este año, Danna Paola ofreció un concierto en Guadalajara como parte de su XT4S1S TOUR, en donde subió a una niña al escenario para convivir con ella: era la hija de Ana Victoria.

Sin embargo, la abuela de la pequeña se acercó a la cantante para contarle que su hija estaba desaparecida desde hacía casi un año para ese entonces, información que compartió Danna con el público que asistió a su show para enviar un mensaje de apoyo no solo a la pequeña, sino a todas las mujeres.

“Su mamá está desaparecida y yo sé que la vamos a encontrar. ¡Ni una más, Guadalajara! ¡Basta! Esto es muy fuerte para mí, yo como artista y como mujer quiero comunicar esto porque es momento de seguir haciendo justicia. (...) Créeme, no estás sola (...) yo confío en Dios y estoy segura que hará su trabajo. Confiemos y voy a orar mucho por ti y por tu familia”, dijo Danna Paola en un discurso que fue aplaudido por su público.

Danna Paola sube a niña al escenario en su concierto de Guadalajara y le informan que la mama de la niña se encuentra desaparecida

A partir de esto, el caso se viralizó y fue que algunos periodistas buscaron la forma de contactar a la familia de Ana Victoria.

Papás de Ana Victoria Ruiz Palacios hablan sobre desaparición de su hija

En una entrevista para el programa De Primera Mano, la señora Marypaz Palacios, mamá de la joven desaparecida, señaló que ella se fue el 12 de abril de 2022 en un vuelo comercial de Guadalajara a la CDMX para encontrarse con su novio, el actor conocido como ‘Mickey’ Santana.

“Me contó que se iba con Miguel Santana Arellano que porque él le iba a dar un anillo de compromiso. Estoy segura que se fue con él porque ella me dijo. Miguel la iba a recoger en el Aeropuerto de la Ciudad de México y que pues iba a pasar unos días con él”, aseguró la señora.

Sin embargo, Santana le habría dicho a su pareja que no le comentara a nadie que iba con él, que dijera que iba a ir a visitar a unos amigos, lo cual no le pareció normal a Marypaz. Además, la relación entre Ana Victoria y Miguel era tóxica ya que él mostraba actitudes celosas y posesivas.

“Su relación era como tóxica; este niño era muy agresivo, por lo que me contaba mi hija le veía el teléfono, era celoso, le quitaba el celular para ver quién le hablaba; a veces nos decía: ‘Cuando esté con Miguel no me hablen, no les voy a contestar’”.

Gerardo Ruiz, padre de Ana Victoria, señaló que él le enviaba mensajes para que se contactara con su hija. “Y y ella escribía: ‘Ay, estoy ocupada, al rato’”, lo cual encendió las alarmas en ellos pues ella no acostumbraba utilizar ese tipo de palabras.

Además, al hacer uso de la geolocalización de su celular, señaló la casa de Miguel Santana Arellano como la última ubicación; ahí paso la primera noche que se fue, según declaraciones de su padre.

Hasta el momento se desconoce el paredero de Ana Victoria Ruiz Palacios y el de Miguel Santana Arellano, quien habría dado de baja sus redes sociales y número teléfonico después de la desaparición de la joven.