Caso Héctor Parra: Ginny Hoffman habla de cómo han vivido el proceso ella y su hija Alexa

El caso de Héctor Parra, quien fue sentenciado a 10 años y seis meses de prisión por corrupción de menores, sigue generando polémica, ahora con las declaraciones de Ginny Hoffman, expareja del actor y madre de Alexa, la demandante en el caso.

Tras hacerse público el caso y la sentencia a Parra, en redes sociales han señalado a Ginny de manipular a su hija para hacer la denuncia en contra de su padre, así como recurrir al tráfico de influencias para que este se resolviera a su favor.

Y aunque en días pasados Alexa reaccionó a la sentencia de su padre en Instagram, fue Ginny Hoffman quien habló sobre la forma en que su hija, entonces menor de edad, le reveló los supuestos abusos que recibió de su padre.

Héctor Parra fue sentenciado a más de 10 años de cárcel. (Foto: Instagram / @hectorparrag)

¿Cómo se enteró Ginny Hoffman de lo que ocurría con Héctor Parra y su hija?

La actriz fue invitada al programa ‘Análisis feminista’, de Violeta Radio, en donde compartió que, tras distanciarse de su padre y expresarse negativamente de él, Ginny le preguntó directamente a Alexa si ocurría algo entre ellos.

“Ella seguía sin decirme nada, veía actitudes extrañas, comentarios ofensivos hacia su papá. Un día en el coche hizo un comentario feo y yo le he enseñado a respetarlo. En ese comentario sí dije, qué está pasando. Ella ya tenía 16 años y es ahí donde me dice muy de poquito, pero al decirme la palabra pedófilo, a los 16 años sabes qué es eso y le dije: ‘¿De qué estás hablando?’”, empezó a explicar.

Incluso, dijo que le sorprendió el hecho de que Alexa le preguntara si por ese motivo podrían encarcelar a su papá, pues ella tenía entendido que amaba a Parra.

“También me impactó mucho el que esté pensando en que su papá esté en la cárcel. Conozco a mi hija y sé lo noble que es y lo que amaba a su papá”, aseguró.

Ginny Hoffman lleva muy buena relación con su hija Alexa. (Foto: .@ginnyhoffman_)

De la denuncia a la sentencia: Así han vivido Ginny Hoffman y su hija el proceso

De igual forma, Ginny Hoffman coompartió en el programa de radio que ha sido un proceso lento y difícil tanto para Alexa como para ella e incluso su familia, quienes se han mostrado proeocupados por ellas.

“Las dos estamos en terapia, estamos medicadas porque ha sido un proceso difícil jurídico y mediático. Lo que nos ha ayudado mucho es la gente que nos ha rodeado y que nos ha llevado de la mano, me van a faltar muchos años de vida para agradecer”, compartió.

Ginny señaló que, a tres años de que se hiciera la denuncia, ella todavía desconoce algunas cosas, mismas que Alexa todavía no se anima a contarle ya que lo que menos quiere es sentirse revictimizada.

“Va lento el proceso, ella es una niña que no le gusta estarse revictimizando, entonces ha sido muy difícil, porque hasta el día de hoy no sé de muchas cosas. No quiere hablar de muchas cosas, porque le da pena o quiere protegerme”.

Ginny y Alexa Hoffman en la marcha del 8 de marzo en CDMX. (Foto: Instagram / @ginnyhoffman_)

Tras darse a conocer sobre el caso y la última resolución, Ginny y Alexa Hoffman han recibido múltiples críticas e incluso amenazas en redes sociales y por teléfono, situación que a la hermana de YosStop le preocupa.

“Las amenazas son diarias a toda hora, por teléfono, redes sociales. Ya es una paranoia. Cuando Alexa necesita salir tiene que ir con alguien siempre, me da pánico que vaya sola. Incluso ella está tomando sus clases en línea”, aseguro.

Sin embargo, espera que todo el proceso mediático que están enfrentando se apacigue pronto por su salud mental y sobre todo la de su hija, quien recientemente cumplió años.