‘Sé cómo se manejan’; Dafne, prima de Alexa Hoffman, habla sobre sentencia de Héctor Parra

Dafne Hoffman, prima de Alexa Hoffman, se pronunció ampliamente sobre la reciente sentencia de 10 años y 6 meses de prisión para el padre de esta, Héctor Parra, por el presunto delito de corrupción de menores.

La hija de David Hoffman (hermano mayor de Ginny Hoffman y medio hermano de la youtuber Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop), publicó un comunicado para admitir algunos problemas en su familia, pero también para cuestionar a su tía Ginny por la forma en la que manejó la situación.

“Permítanme aclarar que mi intención no es desacreditar la palabra ni la voz de mi prima Alexa. Sin embargo, como miembro de esta familia, conozco bien cómo se manejan las cosas entre nosotros. Las anomalías e incongruencias en la forma en que mi tía ha llevado esta supuesta defensa me han dejado perpleja”, inició su comunicado.

Daff criticó a su tía Ginny Hoffman por haber silenciado a su prima Alexa durante varios años y hasta ahora presentar la denuncia hacia su expareja Héctor Parra.

“No se puede un día pedirle a una niña que guarde silencio y nunca darle voz ni protección, y unos años después al enterarse de un abuso tan grave hacia tu hija salir a viralizar la historia a una revista para manchar la imagen de alguien que te estorba”, mencionó.

Dafne, quien se dedica a la creación de contenido sobre violencia de género, destacó que al igual que su prima Alexa, fue una niña “manipulada por su familia” para transmitir la información de acuerdo a la conveniencia de los Hoffman.

“No puedo ignorar las múltiples anomalías en el desarrollo de esta denuncia que llevó a la sentencia de un hombre a prisión. No puedo quedarme callada mientras veo una y otra vez cómo mi familia hace lo que quiere, simplemente porque tienen los recursos y el poder para hacerlo”, añadió.

Dijo que no puede estar junto a su prima Alexa apoyándola como le gustaría porque sabe que su familia no le permitirá intervenir, pero no ya seguirá callada como la obligaron varios años porque fue la “oveja negra que se atrevió a decir ‘no’”.

Hermana de Alexa Hoffman le agredece a Dafne por el comunicado

Daniela Parra, la otra hija del actor Héctor Parra, agradeció a Dafne Hoffman por el comunicado que publicó en sus redes sociales ya que considera que su media hermana de Alexa Hoffman es una víctima de su familia.

“Gracias, Daff, te doy las gracias infinitas por alzar la voz, por mí y por mi hermana, que tú y yo sabemos perfectamente que está siendo víctima de su propia familia”, escribió la joven.

Daniela Parra, quien siempre ha defendido a su padre de las acusaciones, comentó a la prima de su media hermana Alexa que: “De mi parte, yo siempre estaré abierta al diálogo y a la compresión. Gracias, Daff. Eres una gran persona, eres muy valiente”.