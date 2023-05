Héctor Parra es sentenciado a 10 años 6 meses de cárcel por corrupción de menores

A mediados de mayo, el actor Héctor Parra fue absuelto de siete cargos de abuso sexual tras las acusaciones de su hija Alexa Hoffman. Sin embargo, esta tarde fue condenado por corrupción de menores.

Durante la audiencia celebrada este jueves, que duró alrededor de cinco horas, se determinó que el actor debía cumplir una sentencia de 10 años y 6 meses por el delito de corrupción de menores, mismo que habría cometido en contra de su hija Alexa Hoffman.

Su abogada, Samira Ávila, compartió con diferentes medios de comunicación que, además de la sentencia, Héctor Parra debía pagar una multa de mil 500 días, equivalente a 78 mil 885 pesos.

Ávila señaló que, pesar de que la resolución emitida por el juez este 25 de mayo no era la esperada, el actor de 47 años se encontraba tranquilo, aunque inconforme, y envió un mensaje de agradecimiento a todos los que creen en su inocencia.

“Está tranquilo, me dijo que hablara con todos ustedes, que le agradeciera a la gente que sigue creyendo en su inocencia, que sepan que no están equivocados; respeta esta resolución pero no está conforme”, señaló.

El actor Héctor Parra fue sentenciado a 10 años y medio por corrupción de menores. (Foto: Instagram / @hectorparrag)

Asimismo, la abogada compartió que todavía tenía un recurso para modificar su sentencia o, en todo caso, confirmarla, al ser revisada por tres magistrados.

“La sentencia se les llama y dice que es definitiva, pero tenemos otra instancia, la sala penal, que está conformada por tres magistrados que pueden revisar esta sentencia definitiva, para saber si podemos modificarla o en su momento confirmarse”, señaló.

Defensa de Alexa y Ginny Hoffman celebra sentencia a Héctor Parra

A través de un comunicado, la abogada Olivia Rubio, defensa de Alexa Hoffman, celebró la sentencia impuesta por el Juez del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México en contra de Héctor Parra, y aseguró que esta representaba un avance en la búsqueda de justicia para la joven, hoy mayor de edad, y su madre, Ginny Hoffman.

De igual forma, se mostró consciente de que, a pesar del avance que lograron esta semana, todavía falta la reparación integral del daño, pues durante todo el proceso la joven habría sufrido revictimización.

Comunicado de Olivia Rubio Rodríguez, abogada de Alexa Hoffman. (Foto: Twitter / @olivia_rubio)

“Sabemos que esta sentencia no es un punto final, y que aún queda un largo camino por recorrer para lograr la reaparación integral del daño y la reivindicación de la vida de Alexa”, señaló la litigante.

“Asimismo, exhortamos a las autoridades competentes a garantizar el cumplimiento efectivo de la sentencia y a brindar las medidas de protección necesarias para salvaguardar la integridad física y emocional de Alexa y su familia”, agregó Olivia Rubio Rodríguez, abogada de Alexa.

De acuerdo al procedimiento judicial, para que se haga efectiva la sentencia aún falta que se realice una audiencia, a celebrarse el próximo 1 de junio a las 17:30 horas, en la que se motivará y fundamentará la decisión del Tribunal.





Con información de David Saúl Vela