¿Luis de Llano apelará su sentencia por daño moral a Sasha Sokol? Esto es lo que sabemos

El pasado 10 de mayo, Sasha Sokol informó que Luis de Llano fue condenado por daño moral, por lo que además de una multa, debía pagar una indemnización económica, la cual sería posteriormente donada por la cantante.

Ahora, De Llano presuntamente aseguró que él no daría ninguna disculpa pública e, incluso, aseguró que apelará a la sentencia emitida hace dos semanas.

¿Qué dijo Luis de Llano sobre su sentencia?

Según declaraciones que supuestamente hizo el productor al programa Chisme No Like a través de un mensaje, no está dispuesto a cumplir lo dictaminado el 10 de mayo e, incluso, señaló a Sasha Sokol de romper un supuesto contrato de confidencialidad.

“Muy pronto te contactaré y con mucho gusto lo hacemos (una entrevista). Supuestamente tenemos un contrato de confidencialidad que ella no está respetando, pero yo si respeto la ley y el caso aún no se termina, hay apelaciones. Te agradezco mucho tus palabras”, es lo que se alcanza a leer en un supuesto mensaje de WhatsApp presentado por el programa de espectáculos.

Luis de Llano dijo no sentirse arrepentido luego de la denuncia por abuso de Sasha Sokol. (Foto: Instagram / @luisdllanomacedo)

Los conductores de la emisión aseguraron que, con aquel mensaje, da a entender que no piensa pedir disculpas públicas ni acatar las órdenes del juez.

De igual forma explicaron que el presunto contrato de confidencialidad se rompió en el momento en que Sokol publicó la sentencia de su agresor a través de redes sociales.

Hasta el momento, la exTimbiriche no ha respondido a la supuesta declaración de Luis de Llano, quien no está activo en sus redes sociales desde inicios de abril.

¿Qué fue lo que reveló Sasha Sokol sobre la sentencia de Luis de Llano?

A través de sus redes sociales, Sasha Sokol compartió el pasado 10 de mayo la resolución de la demanda que interpuso en contra de Luis de Llano.

“Fue condenado por daño moral al violentar mi dignidad, integridad física, intimidad y honor, mediante sentencia dictada por un juzgado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México”, comenzó a explicar la también actriz.

Hilo de Sasha Sokol en Twitter. (Foto: Captura de pantalla)

Durante el proceso legal, que habría durado alrededor de un año, se encontraron las pruebas suficientes para acreditar que la relación que iniciaron cuando ella tenía 14 años y él 39, “fue ilícita y asimétrica por la diferencia de edad y el rol jerárquico que ejercía”, aseguró Sokol.

Por tal motivo, el tribunal a cargo del caso lo condenó a “una disculpa pública, abstenerse de volver a hablar de lo sucedido y a pagar una indemnización, misma que deberá ser cuantificada por el juzgado”, según detalló la cantante, de 52 años.