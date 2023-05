La trágica muerte de los 2 hijos de Tina Turner: ¿De qué fallecieron sus descendientes?

Este 24 de mayo murió la cantante Tina Turner a sus 84 años, quien en años anteriores perdió a dos de sus hijos.

Tina Turner, cuyo verdadero nombre era Anna Mae Bullock, fue una cantante originaria de Estados Unidos que nació en 1939. Incursionó en la industria musical en la década de los 50 del siglo pasado, alcanzó el éxito a los 40 años y fue apodada la ‘Reina del Rock & Roll’.

Es reconocida por sencillos como ‘Proud Mary’, ‘I don’t wanna lose you’, ‘What’s love got to do with it’, entre otros. La noticia llegó por medio de un comunicado en sus redes sociales que lamentaba el suceso.

La cantante Tina Turner falleció a los 83 años de edad. (Foto: Instagram / @tinaturner)

¿Qué le pasó a los hijos de Tina Turner?

En cuanto a su vida personal, la cantante tuvo cuatro hijos de los cuales dos fallecieron:

Ronnie Turner: nació cuando la artista estaba casada con el músico Ike Turner , con quien cantaba en la banda Kings of Rhythm . Estuvo casada 20 años con él, en una relación violenta.

, con quien cantaba en la banda . Estuvo casada 20 años con él, en una relación violenta. Craig Turner, su primer hijo, lo tuvo a los 19 años con Raymond Hill, saxofonista de Kings of Rhythm.

A la cantante le sobreviven Ike Turner Jr y Michael Turner.

Ronnie Turner

Ronnie Turner, uno de los hijos más jóvenes de la cantante, nació en Los Ángeles, Estados Unidos, en 1960. A diferencia de sus padres, decidió dedicarse al mundo de la actuación y tuvo una breve aparición dentro de la película What’s Love Got to Do With It (1993).

El actor batalló gran parte de su vida contra el cáncer de colón, pero el pasado 9 de diciembre de 2022 se reveló su fallecimiento. De acuerdo con The Hollywood Reporter, Ronnie Turner fue encontrado sin vida afuera de una residencia en el distrito de Encibo en Los Ángeles.

Ronnie Turner era un actor. (Foto: Instagram / @afida_turner)

La noticia de su muerte llegó en forma de una publicación en las redes sociales de Tina Turner:

“Ronnie, dejaste el mundo demasiado pronto. Con dolor cierro los ojos y pienso en ti, mi amado hijo”.

Tina Turner se despidió en redes sociales de su hijo Ronnie Turner. (Foto: Instagram / @tinaturner)

¿Qué le pasó a Craig Turner?

Craig Turner nació en 1958 y fue el primer hijo de la ‘Reina del Rock & Roll’. Tras la muerte de su padre, Ike Turner lo adoptó.

A diferencia de sus familiares, Craig Turner era un agente inmobiliario en la zona del Valle de San Fernando en California. De acuerdo con el medio Variety, en 2018 fue encontrado sin vida dentro de su departamento por un aparente suicidio.

El medio estadounidense asegura que fue encontrado con una herida de bala que parecía haber sido auto infligida. Un año después de la muerte de su primer hijo, Tina Turner habló por primera en público con CBS News sobre el suicido de Craig.

Tina Craig Turner era una agenta inmobiliario. (Foto: tinaturnerblog.com)

“Creo que Craig estaba solo, eso es lo que realmente lo atrapó más que cualquier otra cosa. Tengo fotos de él sonriendo, y creo que estoy sintiendo que está en un buen lugar. Realmente lo hago”, explicó la intérprete de ‘The Best’ en aquel entonces.

Ese mismo año, Tina Turner publicó una fotografía en la que reveló cómo fue el último adiós que le dio a su primogénito.