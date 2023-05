Tina Turner: ¿Por qué se le considera la ‘Reina del Rock’?

La tarde de este 24 de mayo se informó sobre la muerte de Tina Turner a los 83 años tras una larga lucha contra el cáncer. El anuncio se dio a conocer a través de un comunicado en sus redes sociales, donde se detalla que la cantante falleció en su casa, ubicada en Suiza.

Las redes sociales de Tina Turner publicaron un comunicado sobre su muerte. (Foto: Instagram / @tinaturner)

Tina Turner, cuyo nombre de pila era Anna Mae Bullock, inició su carrera en la década de los cincuenta, y aunque inicialmente fue con su entonces esposo, una serie de situaciones la llevaron a emprender en solitario hacia finales de los setenta.

Y aunque sus primeros álbumes no lograron el éxito esperado, poco a poco escaló en popularidad hasta ganarse el apodo de la ‘Reina del Rock and Roll’.

Tina Turner: Razones por las que se le considera la ‘Reina del Rock’

Su forma de desenvolverse en el escenario, la relación amistosa que sostuvo con algunos de los rockeros más populares del siglo XX y hasta su personalidad son algunos de los factores que han influido para que se le considere como la ‘Reina del Rock’.

También llamada por algunos la ‘Reina del Rock and Roll’, la carrera de Tina Turner comenzó a despegar como solista en 1984, cuando lanzó su quinto álbum de estudio, Private Dancer, que incluye el sencillo ‘What’s Love Got to Do with It’, uno de sus temas más característicos.

En la década de los ochenta compartió escenario y realizó colaboraciones con algunos de los músicos más importantes dentro del rock, como Eric Clapton, David Bowie, Bryan Adams y hasta Mick Jagger, de quien dijo siempre le había gustado.

Tina Turner compartiendo escenario con Mick Jagger. (Foto: Instagram / @tinaturner / Lynn Goldsmith)

Sus presentaciones musicales cargadas de energía, looks extravagantes y su voz poderosa, mezclada con melodías movidas y llenas de rock, además de ser una de las pocas mujeres rockeras reconocidas a nivel mundial en aquel entonces, fueron algunos de los motivos que llevaron a sus seguidores a ponerle el apodo de ‘Reina del Rock’, que hasta hoy se mantiene vigente.

Descansa en paz, Tina Turner.