Christian Nodal revela que fue difícil conquistar a Cazzu: ‘Si supieran cómo me la aplicó'

La relación entre Christian Nodal y Cazzu es una de las favoritas dentro de la industrial musical. Actualmente están esperando a su primer bebé, y aunque se sabe poco sobre el inicio de su relación, el mexicano reveló recientemente que no fue fácil conquistarla.

Nodal y Cazzu tienen llevan alrededor de un año juntos, y de acuerdo con el cantante, su relación no inició rápidamente. De hecho, tuvo que hacer ‘su luchita’ para conquistar el corazón de la trapera argentina.

Una de sus ‘herramientas’ para eso fue componerle una canción, que próximamente estará disponible en plataforma digitales e incluso tendrá un video oficial, en el que ya está trabajando.

“Se llama ‘Casualidades’ y ya pronto vamos a grabar el video. Esta canción es preciosa y viene de lo profundo del corazón y va del proceso de la conquistada”, señaló Nodal entre risas en una entrevista con el programa español Las Top News.

Christian Nodal y Cazzu se han mostrado muy enamorados en distintos conciertos y eventos. (Foto: EFE) (CAROLINE BREHMAN/EFE)

Cuando la entrevistadora le preguntó más detalles sobre la conquista de Cazzu, el cantante de ‘Botella Tras Botella’ admitió que no fue fácil por la forma de ser de la argentina.

“Las argentinas son difíciles. (Conquistar a Cazzu) es lo que más me ha costado. Tienen desromantizadas muchas cosas, no solo es que se dejen envolver... son muy inteligentes. Si supieran cómo me la aplicó Julieta, no estuvo fácil, (pero) fue un proceso bonito”, aseguró Nodal.

Christian Nodal habla de cómo ha sido para él vivir en Argentina

En una entrevista en abril, Cazzu señaló que actualmente vive con Christian Nodal en Argentina, aunque ambos se la pasan viajando por compromisos de trabajo.

Durante otra entrevista, ahora con el programa Venga la Alegría, el cantante de ‘Aquí Abajo’ compartió cómo ha sido para él vivir en Argentina, pues la cada que comparte con Cazzu se encuentra en el campo.

“Te puedo hacer un asado ya. Me están enseñando a cocinar (...) es muy precioso porque en verdad no se me cruza nadie, no se me cruza nada, y literalmente es una conexión bonita con uno mismo. Ves el paisaje y profundizas muchas cosas”, aseguró el cantante.