Christian Nodal responde si se va a casar con Cazzu: ‘Será porque estamos felices’

“Siempre quise ser papá a los 24, decretamos y pasó”, comentó el cantante Christian Nodal, quien habló sobre el bebé que espera con la rapera argentina Cazzu y comentó los planes que tienen a futuro como pareja.

A mediados del pasado abril, Cazzu y Nodal revelaron en conciertos su embarazo: ella sorprendió a los asistentes de un espectáculo de su gira Nena Trampa Tour en el Movistar Arena de Buenos Aires al mostrar, al estilo de Rihanna, su embarazo: se quitó una gabardina abultada color blanco para mostrar su vientre.

En tanto, en México el músico Christian Nodal, durante su presentación en el Palenque de la Feria Nacional de San Marcos, Aguascalientes, comentó: “Ya no soy un papasito, ahora sí soy un papá”.

Cazzu y Christian Nodal se conocieron en 2022. (Foto: Captura de video / Twitter / Instagram / @cazzudataoficial)

¿Por qué Christian Nodal quería ser papá a los 24?

En una entrevista con el programa Sale el Sol, el intérprete de ‘Adiós, amor’ mencionó que siempre quiso ejercer la paternidad a esta edad:

“Por alguna extraña razón, desde chiquito siempre sentí que el 24 era una edad perfecta. Siento que es una buena edad, porque cuando el bebé tenga 20 años yo voy a tener 44, voy a estar bien. Cuando tenga nietos, si es que quieren, voy a tener la energía”

También comentó que está listo para la llegada de su bebé: “Muy feliz, aceptando con los brazos abiertos esta bendición, te mueve el mundo, te mueve el tapete, nada vuelve a ser como antes… Me estoy preparando para que ese bebé llegue con mucho amor y que de parte de su papá reciba toda la energía bonita, que sea un ser humano precioso o preciosa”.

Nodal y Cazzu esperan su primer hijo. (Foto: Instagram @nodal)

Este fin de semana, Nodal también estuvo en el programa de YouTube Tirando bola, que conduce Franco Escamilla, donde comentó que ya conoce el sexo del bebé que tendrá con Cazzu, pero se niegan a revelarlo debido a que la prensa filtró antes de que ellos quisieran la noticia del embarazo.

Sin embargo, hace unas semanas dio una pista que su primogénita puede ser niña, cuando habló sobre sus tatuajes en el rostro en el programa Lo sé todo: “(me gustaría que) mi hija me conozca, conozca mi carita”.

“Se me salió, es muy difícil”, comentó el músico en Sale el Sol al respecto.

¿Christian Nodal y Cazzu se van a casar?

Christian Nodal y Belinda tenían planes de boda, pero terminaron su compromiso y relación en febrero de 2022, tres meses después el cantante de ‘Botella tras botella’ fue visto por primera vez en público con la rapera Cazzu en el Palenque Feria de Metepec.

Nodal y Cazzu ya saben el sexo de su bebé. (Foto: Instagram @nodal)

A partir de ese encuentro, en junio de 2022, captaron a Nodal y Cazzu caminando en las calles de Antigua en Guatemala agarrados de la mando, incluso fueron fotografiados dándose un beso previo a un concierto en Bolivia.

Desde julio de 2022 han existido rumores sobre una posible boda de Christian Nodal y Cazzu, en ese entonces Luis Castillo, conocido como Padre Choco, causó revuelo por publicar en sus redes una supuesta conversación con el cantante:

“¡Un tipazo con gran sencillez! Me dijo con tono jocoso: ‘si algún día me caso, va a ser aquí y me casa el padre Choco’. Se despidieron de mí con un abrazo. Salieron con un rosario al cuello que les regalé, mientras les decía con sinceridad: ‘recuerden que en Antigua tienen un amigo cura’”, contó sobre la experiencia, que acompañó con una fotografía junto a ambos en el Convento La Merced.

Sin embargo, en la reciente entrevista con Sale el sol le preguntaron si hay planes de matrimonio:

“No sé, la verdad que por lo pronto, no, no. En verdad que tenemos una relación muy preciosa, si en algún momento hay boda o lo que sea será porque estamos felices”, concluyó.