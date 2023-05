Christian Nodal explica qué pasó tras la ‘tiradera’ con J Balvin: ‘Ya está bloqueado, todo bien’

“Siento que hay personas reales y personas falsas”, comentó el cantante Christian Nodal en una reciente charla con el comediante Franco Escamilla, donde habló sobre la ‘tiradera’ que protagonizó hace unos meses con el reguetonero J Balvin.

Nodal estuvo en el programa de YouTube Tirando bola, que conduce Franco Escamilla, donde comentó varios temas como su próximo concierto en el Foro Sol de la Ciudad de México, además de que ya conoce el sexo del bebé que tendrá con Cazzu, pero se niegan a revelarlo debido a que la prensa filtró antes de que ellos quisieran la noticia del embarazo.

Además, el standupero le preguntó: “¿Si te cag… con Balvin? A mí me hizo mucha gracia, sigo pensando que Balvin la quiso rebanar contigo”.

Cazzu y Christian Nodal revelaron que esperan un bebé juntos. (Foto: Captura de video / Twitter).

¿Qué pasó entre Christian Nodal y J Balvin?

En junio de 2022, J Balvin publicó en Instagram una fotografía suya y una de Christian Nodal con su nueva imagen, por cuyo parecido los habían comparado en redes sociales. El reguetonero etiquetó a su compañero de industria y agregó un mensaje: “Encuentra las diferencias”, acompañado de emojis llorando de risa.

Al mexicano no le hizo gracia la publicación, por lo que pronto respondió en su red social: “Que yo sí tengo talento carnal, y puedo cantar orgullosamente mis composiciones donde sea, como sea, cuando sea con orgullo”.

El asunto fue escalando y hasta Nodal lanzó el tema Girasol, donde el músico dejó de lado su género de regional mexicano para sacar una canción donde canta: “50 millones vieron que te burlabas de mí, cambiando de lugar ¿eso te gustaría a ti? (…) Me tomaste foto de la prensa, donde salgo peor, donde me da vergüenza, luego preguntaste las diferencias, entre tú y yo p…es que yo no soy tan mierda”.

Pese a que ambos se disculparon, el intérprete de ‘Botella tras botella’ volvió hablar del tema en un video publicado este sábado.

¿Qué dijo Christian Nodal sobre J Balvin?

El cantante de regional mexicano explicó al standupero: “Pasa Franco… como cuando alguien te echa carrilla de algo y no conoces a la persona; si no te conozco, no voy a llegar contigo con algo que te pueda sacar (de onda), ¿qué pedo con la confianza?”.

Según Nodal, influyó en su reacción la etapa por la que estaba pasando en ese entonces: “yo estaba en una etapa muy mala de mi vida y encima había un contexto más privado de mensajes, entonces yo creo que el compa nada más quería hacer un dueto o algo, y fue la manera. Yo ya venía de ‘No voy a ser el meme de alguien más’, menos de un güey que tiene millones, me le fui encima”.

Christian Nodal terminó su relación con Belinda a inicios de 2022 (Foto: EFE / Etienne Laurent)

Franco Escamilla comentó que la canción sí le gustó: “La rola estaba chida, a mí sí me gustó ese Nodal agresivo, que estábamos más acostumbrados al Nodal romántico”; el cantante mencionó: “qué bueno porque ya no lo van a volver a ver”.

El cantante de ‘Adiós, amor’, explicó que después de toda la polémica sí se puso en contacto con J Balvin:

“Sí hablé con él pero… La verdad, siento que hay personas reales y personas falsas; yo me considero una persona bien real, si te digo algo a ti, eso es lo que es, y tú me dices algo a mí, yo lo tomo por hecho que eso es lo que es. Después me di cuenta que hay gente que tiene mucha experiencia, más colmillo, y yo me creo todo. Entonces, según hubo un son de paz y después se aventaron otros sucesos, ya todo bien, ya está boqueado”.