Bebé de Nodal y Cazzu ¿podría compartir nombre con un personaje de anime? Esto sabemos

Desde que Cristian Nodal y Cazzu revelaron casi en simultáneo que la rapera está embarazada y se encuentran en la espera de su primer bebé, las y los internautas no han dejado de hacerse preguntas con respecto al tema.

Una de las más recurrentes tiene que ver con el sexo del bebé, así como los posibles nombres que este podría tener. Y aunque no se ha confirmado nada, el cantante de música regional mexicana dijo algo que llamó la atención de sus seguidores.

En una dinámica con el influencer Camilo Triana, el cantante mexicano reveló que, en caso de ser niño, le gustaría un nombre, aunque Cazzu no lo dejaría.

“Si fuese niño, la mamá (Cazzu) no me dejaría, pero a mí me gustaría que se llamara Zoro. Y niña, pues no sé, ahí si no sé”, señaló cuando le preguntaron por posibles nombres para su primogénito, del cual todavía no confirman sexo.

Video de Camilo Triana en TikTok. (Foto: Captura de pantalla)

Esto quizá no sea casualidad, ya que Zoro es el nombre de un personaje de anime que Nodal ha dicho en más de una ocasión es uno de sus favoritos y al cual incluso ha llegado a ‘imitar’.

Zoro: Uno de los personajes principales en One Piece y favorito de Christian Nodal

Christian Nodal no ha ocultado que es fan del anime, e incluso ha mencionado en sus redes sociales que es fan de series como One Piece, siendo esta última donde existe un personaje llamado Zoro.

En realidad, su nombre completo es Roronoa Zoro, aunque también se le conoce como ‘El Cazador de Piratas Roronoa Zoro’.

Se trata del primer miembro en unirse a Luffy como tripulante, convirtiéndose en uno de los combatientes de la tripulación. También es considerado como uno de los mejores espadachines del manga. Su sueño es convertirse precisamente en el mejor del mundo.

Utiliza el estilo Santōryū para combatir, aunque no todo le sale bien, pues también se le conoce por su mal sentido de orientación que lo lleva a estar perdiéndose constantemente. La fuerza sobrehumana que posee es uno de sus fuertes.

El color verde predomina en su persona, pues su cabello, pantalones, bandana, botas y saco son de este color. Nodal ha dicho en más de una ocasión que su color favorito es el verde, e incluso en una ocasión lo pintó del mismo tono.

Historia de Belinda en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

En algunas historias de Instagram que circulan por Internet se observa su cambio de look con stickers de este personaje, por lo que ese cambio habría sido para parecerse a Zoro.

Aunque no confirmó que su primogénito vaya a llamarse Zoro, este podría hacer referencia a ,la serie que consta de más de mil capítulos.

Fuera de One Piece, ¿qué significa Zoro?

De acuerdo con el sitio especializado Nombres para mi bebé, Zoro es un nombre de origen eslavo, que comúnmente se utiliza en niños.

Su significado es “héroe del amanecer dorado “. Se le considera como una variante de Zorro.