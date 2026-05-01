Con Luli Pampin y Piccolos, más de 20 mil asistentes celebraron el Día del Niño en Sinaloa

En un ambiente totalmente familiar se llevó a cabo el festejo de la niñez, con un concierto organizado por el Sistema DIF y el Gobierno de Sinaloa que reunió a más de 20 mil asistentes, en la explanada de la Unidad Administrativa quienes disfrutaron del Show Musical de Piccolos y la estrella musical Luli Pampin.

Este evento gratuito para los miles de niñas y niños, así como padres de familia que llenaron la explanada cívica, tuvo como atractivos una serie de juegos mecánicos y snacks que fueron el deleite de las y los pequeños.

Esta celebración para festejar a la niñez sinaloense estuvo enmarcada en un operativo de seguridad de los 3 niveles de gobierno para el resguardo de los miles de personas y pequeños que se dieron cita este 30 de abril.