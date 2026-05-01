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Con Luli Pampin y Piccolos, más de 20 mil asistentes celebraron el Día del Niño en Sinaloa

Elementos de Seguridad Estatal, Marina, Protección Civil y de Tránsito, resguardan la zona para la seguridad de las miles de familias que acudieron al concierto.

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Asistentes celebran el Día del Niño en Sinaloa.
Por Redacción

En un ambiente totalmente familiar se llevó a cabo el festejo de la niñez, con un concierto organizado por el Sistema DIF y el Gobierno de Sinaloa que reunió a más de 20 mil asistentes, en la explanada de la Unidad Administrativa quienes disfrutaron del Show Musical de Piccolos y la estrella musical Luli Pampin.

Este evento gratuito para los miles de niñas y niños, así como padres de familia que llenaron la explanada cívica, tuvo como atractivos una serie de juegos mecánicos y snacks que fueron el deleite de las y los pequeños.

Esta celebración para festejar a la niñez sinaloense estuvo enmarcada en un operativo de seguridad de los 3 niveles de gobierno para el resguardo de los miles de personas y pequeños que se dieron cita este 30 de abril.

Día del NiñoSinaloa

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