K-Pop Demon Hunters en México: ¿Cuándo se presentará Audrey Nuna, voz de Mira, en la Feria de San Marcos?

Audrey Nuna se presentará a inicios de mayo en el Foro de las Estrellas en la Feria de San Marcos 2026. [Fotografía. Cuartoscuro, Shutterstock]

El escenario se iluminará al ritmo del K-pop durante la Feria Nacional de San Marcos 2026, donde se presentará la artista Audrey Nuna, quien forma parte del proyecto musical de las Huntrix, banda ficticia que ganó notoriedad tras el lanzamiento de K-Pop Demon Hunters, reconocida con el premio Oscar a Mejor película animada.

La participación de la cantante surcoreana será uno de los platillos estelares de la cartelera de artistas de la Feria de San Marcos 2026.

Además de la presencia del K-pop en la feria, que comenzó el pasado 18 de abril, el evento contará con la actuación de artistas de reguetón, música regional mexicana, rock y música electrónica.

¿Cuándo participará Audrey Nuna en la Feria de San Marcos y con qué artistas?

Audrey Nuna se presentará el 2 de mayo de 2026 como parte del bloque internacional enfocado en sonidos asiáticos. En esta fecha compartirá escenario con Eric Nam y Milli, en una jornada dedicada al pop global.

Los tres artistas asiáticos harán su presentación en el Foro de las Estrellas de la Feria de San Marcos, a las 18:00.

Audrey Nuna construyó su carrera musical dentro del R&B alternativo y el hip-hop, un estilo que combina el rhythm and blues con elementos de electrónica, pop e influencias independientes. Entre sus trabajos más representativos se encuentra el álbum A Liquid Breakfast, además de varios sencillos que reforzaron su presencia en plataformas digitales.

Su proyección internacional se dio con su participación en el proyecto K-Pop Demon Hunters, donde dio voz a Mira y colaboró con EJAM (voz de Rumi) y Rei Ami (voz de Zoey). La canción ‘Golden’, de las Huntrix, fue premiada como mejor canción original en los premios Oscar 2026 y en los Globos de Oro.

Eric Nam, uno de los acompañantes de Audrey Nuna en el escenario, es un cantante y compositor surcoreano-estadounidense que inició su carrera tras participar en un programa musical en Corea del Sur, lo que le permitió integrarse a la industria del K-pop como solista con proyección internacional.

Milli es una rapera y cantante tailandesa que se posicionó dentro del hip-hop asiático con una propuesta urbana y presencia en escenarios internacionales, lo que la convirtió en una de las exponentes jóvenes más visibles de la región.

¿En dónde se presentará y qué costo tendrá?

El concierto se llevará a cabo en el Foro de las Estrellas, recinto principal de la Feria de San Marcos que concentra los espectáculos de mayor convocatoria.

El acceso general al evento será gratuito para el público. No obstante, el recinto cuenta con zonas preferentes que implican un costo adicional para quienes buscan mayor cercanía al escenario o servicios exclusivos.

Los precios confirmados para estas áreas son los siguientes:

Terraza RP : 2,050 a 3,550 pesos

: 2,050 a 3,550 pesos Terraza DANZ : 2,050 a 3,550 pesos

: 2,050 a 3,550 pesos Línea Cero A : 4,000 pesos

: 4,000 pesos Línea Cero B: 4,000 pesos

Estas zonas ofrecen espacios delimitados, mejor visibilidad y acceso a servicios adicionales dentro del recinto.

Audrey Nuna [Fotografía. Feria de San Marcos]

¿Qué otros artistas se presentarán en la Feria de San Marcos?

Para las últimas semanas de la Feria de San Marcos 2026, la cartelera incluye a diversos artistas nacionales e internacionales que se presentarán tanto en el Palenque como en el Foro de las Estrellas.

28 de abril : Kany García

: Kany García 29 de abril : El Mimoso

: El Mimoso 30 de abril : José Carreras y Kenny G

: José Carreras y Kenny G 3 de mayo : Foreigner

: Foreigner 4 de mayo : Kumbia Kings y Mi Banda El Mexicano

: Kumbia Kings y Mi Banda El Mexicano 5 de mayo : Grupo Frontera

: Grupo Frontera 6 de mayo : Mägo de Oz

: Mägo de Oz 7 de mayo : Lila Downs

: Lila Downs 8 de mayo : David Guetta

: David Guetta 9 de mayo : Paulo Londra

: Paulo Londra 10 de mayo: Empire of the Sun

En los primeros 10 días del evento se presentaron artistas como Emmanuel, Lucero, Yuri, Mijares, Bryndis x Siempre, La Sonora Santanera, Lara Campos y Andrea Bocelli, quien recientemente estuvo en el Zócalo de la CDMX.