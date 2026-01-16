J Balvin, Grupo Frontera y David Guetta: Cartelera de conciertos gratis en la Feria de San Marcos 2026

La Feria de San Marcos 2026 contará con una función de lucha libre y funciones taurinas con toreros internacionales. (Foto: Cuartoscuro/ Unsplash)

¿Mejor que el cartel del festival Vive Latino 2026? Como ocurre cada año, la Feria Nacional de San Marcos ya reveló a los artistas confirmados para los conciertos gratuitos en el Foro de las Estrellas.

Al igual que la Feria de León 2026, este evento traerá a México a un sinfín de artistas y bandas para todos los gustos, que van desde Emmanuel y Mijares hasta propuestas más contemporáneas como Grupo Frontera.

Uno de los detalles que más llama la atención es que en esta edición se incluyó a artistas del género urbano internacional, como la rapera Audrey Nuna, conocida por dar voz al personaje de Mira en la cinta K-Pop Demon Hunters.

¿Cuándo es la Feria Nacional de San Marcos 2026?

La Feria Nacional de San Marcos tiró la casa por la ventana este año, ya que celebra su edición número 198. Se trata de un evento en el que, entre muchas otras actividades, se ofrecerán espectáculos de talla internacional.

María Teresa Jiménez, gobernadora de Aguascalientes, compartió en conferencia de prensa que la feria se extenderá por casi un mes, pues se llevará a cabo del 18 de abril al 10 de mayo.

La mandataria estatal agregó que el evento se realiza en más de 93 hectáreas, las cuales se llenarán de música, color y alegría con todos los espectáculos culturales programados para este año.

Feria Nacional de San Marcos 2026: ¿Qué artistas darán conciertos gratis?

La Feria Nacional de San Marcos reveló el cartel completo de los artistas que ofrecerán espectáculos en el Foro de las Estrellas Nissan, el cual contempla la participación de más de 30 cantantes que subirán al escenario todas las noches.

La propuesta es amplia, ya que habrá exponentes de la música regional mexicana, rock, urbano y pop, además de un acto pensado para el público infantil, con la participación de Lara Campos.

El Foro de las Estrellas de la Feria Nacional de San Marcos será inaugurado por Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares, quienes se presentarán con su espectáculo Entre Amigos el 18 de abril.

Audrey Nuna, conocida por su papel en 'Las Guerreras del K-pop', se presentará en la Feria Nacional de San Marcos. (Foto: Captura de pantalla)

A lo largo de los siguientes días, el recinto recibirá a artistas como Álex Fernández, J Balvin, Mägo de Oz, David Guetta y Kumbia Kings; no obstante, guardaron lo mejor para el cierre, ya que Empire of the Sun será la banda encargada de poner el broche de oro a la Feria Nacional de San Marcos.

Cartelera de abril

18 de abril: Entre Amigos

Entre Amigos 19 de abril: Luis Ángel “El Flaco”

Luis Ángel “El Flaco” 20 de abril: Bryndis por Siempre

Bryndis por Siempre 21 de abril: Goo Goo Dolls

Goo Goo Dolls 22 de abril: J Balvin

J Balvin 23 de abril: Lara Campos

Lara Campos 24 de abril: La Sonora Santanera

La Sonora Santanera 25 de abril: Andrea Bocelli

Andrea Bocelli 26 de abril: Álex Fernández

Álex Fernández 27 de abril: Orquesta Sinfónica Militar

Orquesta Sinfónica Militar 28 de abril: Kany García

Kany García 29 de abril: El Mimoso

El Mimoso 30 de abril: José Carreras, Kenny G y López Yáñez

Cartelera de mayo

2 de mayo: Audrey Nuna (de Las Guerreras del K-pop ), Eric Nam y Milli

Audrey Nuna (de ), Eric Nam y Milli 3 de mayo: Foreigner

Foreigner 4 de mayo: Kumbia Kings y Mi Banda El Mexicano

Kumbia Kings y Mi Banda El Mexicano 5 de mayo: Grupo Frontera

Grupo Frontera 6 de mayo: Mägo de Oz

Mägo de Oz 7 de mayo: Lila Downs

Lila Downs 8 de mayo: David Guetta

David Guetta 9 de mayo: Paulo Londra

Paulo Londra 10 de mayo: Empire of the Sun

La entrada a todos estos conciertos será gratuita. Hasta el momento, la Feria Nacional de San Marcos no ha informado si será necesario algún tipo de registro para poder ingresar.

¿Qué habrá en la Feria Nacional de San Marcos 2026?

José Ángel González Serna, presidente del Patronato de la feria, compartió que, además de los artistas que se presentarán en el Foro de las Estrellas, habrá otros músicos invitados en distintos escenarios.

“El Foro del Lago contará con artistas como Jumbo, Caloncho, Gepe y Hello Seahorse!, entre otros”, señaló. Hasta ahora, se desconoce la cartelera completa de los demás recintos del evento, así como el costo de las entradas.

Añadió que el 80 por ciento de los más de 2 mil eventos planeados en la Feria Nacional de San Marcos serán gratuitos, aunque el resto sí tendrá un costo.

Además de los eventos musicales, el primero de mayo se llevará a cabo una función de lucha libre, así como actividades taurinas, para las cuales se invitó a toreros internacionales.

“En esta edición participarán Andrés Roca Rey, Daniel Luque, Marco Pérez, Juan Ortega y Guillermo Hermoso de Mendoza, así como los mexicanos Héctor Gutiérrez, Diego San Román, Luis David, Diego Sánchez, Leo Valadez y Emiliano Gamero”, detalló José Ángel González Serna.