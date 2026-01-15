‘Twenty One Pilots: More Than We Ever Imagined’ llega a México: Fecha de estreno y dónde ver la película

El concierto que Twenty One Pilots dio en México el año pasado se estrenará en cines.

La banda Twenty One Pilots anuncia oficialmente la llegada a salas de cine de su película-concierto More Than We Ever Imagined, un registro audiovisual de su histórico show en la Ciudad de México durante The Clancy World Tour.

Esta producción cinematográfica reúne imágenes del concierto, escenas tras bambalinas y comentarios de Tyler Joseph y Josh Dun, y representa una oportunidad para que el público experimente en pantalla grande uno de los momentos más significativos de su carrera.

La proyección será por tiempo limitado, por lo que se espera que la disponibilidad de funciones y boletos de cine se mantenga fluctuante durante esas fechas.

¿Qué es ‘More Than We Ever Imagined’?

More Than We Ever Imagined es un film concierto documental que captura la actuación de Twenty One Pilots frente a más de 65 mil espectadores en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, uno de los shows más numerosos en la historia de la banda.

La película busca ofrecer una experiencia cinematográfica que trasciende la simple grabación de un concierto. Incluye tomas del público, secuencias detrás de escena y perspectivas del proceso creativo del dúo estadounidense antes y durante el show.

El material no solo reproduce el espectáculo en vivo, sino que incorpora imágenes del detrás de cámaras, tomas aéreas del estadio y momentos previos a la presentación, con entrevistas y comentarios de los integrantes.

Equipos de producción utilizaron múltiples cámaras para capturar diferentes perspectivas del show y de la interacción entre la banda y su audiencia, tanto dentro como fuera del escenario.

El resultado es una obra con una duración aproximada de 119 minutos que combina energía musical, narración y reflexiones sobre la importancia de este concierto en la trayectoria del grupo de rock alternativo, considerado como uno de los más influyentes en los últimos años.

Fecha de estreno y formatos disponibles en México

La fecha de estreno en México de More Than We Ever Imagined está programada para el 26 de febrero de 2026 en la mayoría de cines de Cinépolis. Antes de esta fecha, el 25 de febrero, habrá funciones exclusivas en formato IMAX, dirigidas a quienes buscan una experiencia audiovisual más inmersiva.

Las funciones pueden variar según la ciudad y disponibilidad. Algunos complejos ofrecerán funciones adicionales el 28 de febrero. Los horarios se pueden consultar en la página oficial de la película de TOP.

Venta de boletos: precios y cómo comprar

La preventa de boletos para ver More Than We Ever Imagined en México comenzó el 15 de enero de 2026 a través de múltiples canales. Los fans pueden comprar entradas directamente desde la app de Cinépolis, el sitio web de la cadena de cines o en la página oficial de la película, donde se enlaza a las plataformas de venta de boletos.

Los precios de los boletos varían según la sala, el formato (IMAX o tradicional), la función y la disponibilidad de asientos. En general, las proyecciones en formato IMAX tienden a tener un costo más alto que las salas convencionales.

Se recomienda adquirir las entradas con anticipación, especialmente para las funciones de IMAX o eventos especiales que incluyen material adicional.