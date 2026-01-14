‘Me cobró 300 pesos por venir’: Pepe Aguilar y familia se presentan en evento benéfico para casa de retiro

Pepe Aguilar acudió con su familia a una charreada benéfica; cantó y donó más de 100 mil pesos.

Zacatecas es un lugar muy especial para los Aguilar; regalaron juguetes en Navidad, y recientemente se presentaron en una charreada benéfica, donde solo cobraron 300 pesos.

Además, Pepe Aguilar donó una cantidad que supera los 100 mil pesos, sin contar que él y su familia firmaron artículos, disfrutaron de carne seca y un trago, acompañados de sus seguidores.

De acuerdo con locales de Juchipila, Zacatecas, esta no es la primera vez que el patriarca de la dinastía Aguilar y sus hijos participan en este evento, aunque ahora hubo una novedad: su yerno, Christian Nodal, se unió a la tradición.

Esto pasó en la charreada de Juchipila con Pepe Aguilar y familia

El promotor cultural Héctor Aparicio ofreció una entrevista a Ventaneando, en donde compartió cómo fue el evento en el que participaron los Aguilar, así como la cifra simbólica que cobró Pepe.

Dicha charreada se organiza desde hace algunos años a beneficio de una casa de retiro para personas de la tercera edad ubicada en Juchipila, Zacatecas, región que se encuentra aproximadamente a 95 kilómetros de El Soyate, rancho de los Aguilar.

Christian Nodal, Ángela Aguilar y su familia salieron a calles de Zacatecas a repartir juguetes y, ahora, cantan en beneficencia. (Cuartoscuro)

Aparicio narró que la famosa familia de cantantes se sentó en las gradas del pequeño lienzo charro en el que fue el evento, debajo de uno de los árboles que le rodean. Después, cantaron desde su mismo lugar, sin montar un gran escenario como están acostumbrados a hacer.

“Todo aquí estaba lleno. La gente empezó a decir ‘que canten, que canten’, y ya se para Pepe Aguilar a cantar; después canta Ángela, luego Christian se avienta una, luego Pepe se aventó otra, todos cantaron (…) Ángela se puso a firmarles a la gente todo lo que agarraba”, detalló el promotor cultural zacatecano.

Además de cantar, los Aguilar y Nodal convivieron con la gente de Juchipila entre comida y bebida, pues comieron algo de carne seca de la región y tequila. “Miré que se la estaban pasando bien (…) a gusto, cantando con su gente. Aquí la gente los quiere mucho, se desviven por una foto con cualquiera de los Aguilar”.

¿Cuánto cobró Pepe Aguilar en charreada benéfica?

Aunque su presencia fue en beneficio del asilo, Pepe Aguilar, casado con Aneliz Álvarez, sí cobró su presentación con una cantidad simbólica, pues el personal de la casa de beneficencia se sentía intranquilo sobre el recibimiento que le dieron al cantante y su familia.

“La encargada del asilo me dijo ‘es que estamos muy preocupados porque va a venir Pepe Aguilar y no sabemos cómo recibirlo’, y le dije ‘¿y cuánto le cobró?’; me dice ‘me cobró 300 pesos por venir’”, asevera Aparicio.

A título personal, el promotor consideró que el pago a Pepe Aguilar fue más que simbólico, pues iba acompañado no solo de su familia y del cantante Christian Nodal, también lo acompañaba su equipo de charros, caballos y demás staff desde El Soyate, a hora y media de aquella región.

“Yo no sé cuánto no cobra cada charro, son deportistas de primer nivel, los campeones nacionales. Un caballo cuánto no se come al día; los tráilers, el diesel, ellos venir… nada más le cobró 300 pesos, todo lo demás es a beneficio”, considera Héctor Aparicio.