Pepe Aguilar recuerda cuando conoció a un presidente de EU: ‘Su mano estaba suavecita, no trabajaba el güey’

‘Me estoy acostumbrando a...’ conocer políticos de Estados Unidos: Antonio Aguilar conoció a expresidentes de EU, con quienes tuvo reuniones a las cuales lo acompañaba su hijo Pepe cuando era niño y adolescente.

El papá de Ángela Aguilar estuvo en distintas ocasiones en la Casa Blanca y en una de esas visitas conoció a uno de los expresidentes a quien saludó de mano y se percató que “estaba suavecita” y por eso concluyó que “no trabajaba el güey”.

El intérprete de ‘Cuídamela bien’ recordó anécdotas junto a su papá Antonio Aguilar, entre ellas la amistad del cantante de regional mexicano con algunas figuras políticas estadounidenses, donde destaca el nombre de Ronald Reagan.

Pepe Aguilar conoció a Ronald Reagan. (Foto: Especial)

¿Qué presidentes conoció Pepe Aguilar?

Pepe Aguilar no solo convivió con cantantes y artistas, también con políticos como Jimmy Carter, sin embargo, el cantautor era muy niño para recordar más allá del detalle de que tenía hambre cuando lo conoció.

Pero en el caso del expresidente Ronald Reagan todo fue diferente porque el integrante de la dinastía Aguilar era un joven y recuerda más aspectos de su visita a la Casa Blanca.

Por ejemplo, que Reagan tenía la mano suave y por ello cree que ‘no trabajaba’ porque el suegro de Christian Nodal tenía callos en las manos por sus labores en el campo.

Pepe Aguilar visitó la Casa Blanca junto a su papá Antonio Aguilar. (Foto: Especial El Financiero)

“Con Jimmy Carter era muy niño, no me importaba la política, yo lo que quería era no despertarme temprano y comer algo (...) Con Ronald Reagan fue diferente, tenía 16 años y ya entendía el momento, yo me fijaba en todo y me sorprendí porque estábamos ahí e íbamos a ver al presidente, me acuerdo de que su mano estaba muy suavecita, o sea que no trabajaba el güey, fue lo primero que pensé porque yo tenía callos en las manos por el rancho”, contó Pepe Aguilar en una entrevista para el canal de Javier Paniagua en YouTube.

“No sé si sean buenas anécdotas, pero ahí están. Yo acompañaba a mi papá a sus reuniones, pero ellos se encerraban solos a platicar (...) Mi papá conoció a Reagan desde que era gobernador de California y en una ocasión le pidió ayuda para ir a platicar con los mexicanos para que lo reeligieran”, contó.

El papá de Ángela Aguilar aseguró que el expresidente de Estados Unidos mandó a hacer un cuadro donde se retrató uno de los momentos que compartió Reagan con el cantante Antonio Aguilar.

Pepe Aguilar es hijo de Antonio Aguilar. (Foto: EFE/Armando Arorizo)

Pepe Aguilar conoció a Barack Obama en la Casa Blanca

Pepe Aguilar visitó la Casa Blanca gracias a una invitación del político Barack Obama, esto cuando ya era un artista consolidad.

“Estuve un par de ocasiones, con Barack Obama estuve y platicamos, en otra ocasión estuve en uno de los edificios cercanos porque nos informaron de unas leyes migratorias (...) En otra ocasión fui a los Grammy en las Vegas, recibí un mensaje suyo para reunirnos, estuvimos ahí un rato, la impresión que me dejó es que es de las personas más inteligentes que conocí en mi vida”, finalizó el hijo de la cantante Flor Silvestre.