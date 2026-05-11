¿Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann regresaron? La película romántica que los une de nuevo

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann tuvieron una historia de amor que duró aproximadamente 6 años y recientemente reavivaron los rumores de un regreso por una foto que publicaron en redes sociales, pero, ¿de qué se trató realmente?

La hija de Eugenio Derbez fue quien compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram, donde aparece abrazada de su expareja y la cual acompañó con el mensaje de que no se trataba de algo hecho con Inteligencia Artificial.

Sin embargo, tampoco fue para anunciar reconciliación entre ambos actores, quienes tienen una hija en común llamada Kailani, en cambio, revelaron una nueva película llamada Hasta el fin del mundo, en la cual ambos son protagonistas.

Aislinn Derbez publicó una foto donde aparece abrazada a Mauricio Ochmann. (Foto: Cuartoscuro.com). (Edgar Negrete Lira)

“Hay producciones que se escriben en un momento de la vida y se terminan contando en otro completamente distinto, y tal vez por eso tiene algo tan especial, porque habla de esos vínculos que no caben en una etiqueta. Cambian, se rompen, se transforman, pero de alguna forma siguen siendo parte de quiénes somos y hoy por fin lo anunciamos para ustedes”, informó Aislinn Derbez.

De acuerdo con la descripción, se trata de una cinta donde se cuenta la historia de amor entre ambos famosos, pero visto “desde otro lugar de la vida”.

¿Cuándo se estrena la película de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann?

La actriz Aislinn Derbez precisó que Hasta el fin del mundo se estrena en las salas de los cines de México el jueves 23 de julio de 2026.

¿Cuál fue la historia de amor de Aislinn Derbez y Mauricio Ochamann?

La historia de amor entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann comenzó en 2014 durante las grabaciones de la película A la mala. Aunque al inicio ambos aseguraron que solo mantenían una relación profesional, la química entre ellos fue evidente desde el primer momento. Con el paso de los meses comenzaron a salir y pronto se convirtieron en una de las parejas más populares.

Aislinn llegó a contar que Mauricio Ochmann le dio estabilidad emocional en una etapa importante de su vida, mientras el actor aseguró que encontró en ella a una compañera con quien podía compartir una relación madura y tranquila. La pareja confirmó su romance públicamente en 2015.

En mayo de 2016 se casaron en una ceremonia privada en Tepoztlán, Morelos, rodeados de familiares y amigos cercanos. La boda destacó por su estilo espiritual y relajado, muy acorde con la personalidad de ambos. Durante los años siguientes compartieron numerosos viajes y proyectos.

En 2018 nació su hija Kailani, acontecimiento que consolidó aún más su imagen como una familia unida. Sin embargo, con el tiempo comenzaron a enfrentar diferencias personales y cambios en sus prioridades.

En marzo de 2020 sorprendieron al anunciar su separación mediante un comunicado conjunto, donde dejaron claro que el amor y el respeto entre ellos seguían presentes, aunque habían decidido continuar caminos distintos. Ambos señalaron que la decisión fue tomada después de un proceso de reflexión y crecimiento personal.

A pesar del divorcio, Aislinn y Mauricio mantienen una relación cordial y cercana por el bienestar de su hija, e incluso han demostrado que conservan una amistad basada en el cariño y la admiración mutua.