Aislinn Derbez habla sobre su divorcio de Mauricio Ochmann: ‘El aprendizaje más increíble’

Recientemente, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann compartieron algunas fotos de su último viaje a Disneyland California, al cual acudieron con su hija Kailani para pasar un día en familia, a pesar de que ellos están divorciados desde 2020.

Al respecto de su divorcio, la hija de Eugenio Derbez decidió abrir su corazón y hablar por primera vez sobre su separación de Ochmann, con quien se casó en 2016 y procreó una niña.

Aislinn Derbez habla de su divorcio con Mauricio Ochmann

Fue en el episodio más reciente de su podcast llamado ‘La magia del caos’, con Michelle Renaud como invitada, que decidió hablar sobre cómo fue para ella el proceso de divorciarse del padre de su hija, pues a pesar de llevar una buena relación, sus caminos comenzaban a ir hacia rumbos distintos.

“Yo fui muy feliz; mi relación sí funcionaba muy bien, era preciosa, aprendimos muchísimo y fue algo más como inesperado. Fue algo más -yo creo- que empiezas a crecer para lados distintos, de que empieces como a abandonarte a ti mismo por complacer al otro... yo creo que a los dos nos pasó lo mismo”.

De acuerdo con lo declarado por la actriz de A la mala, habría sido Mauricio quien le solicitó el divorcio. “No nos arrepentimos de absolutamente nada, fue maravilloso, hermoso, pero de repente como que -fue- inesperado sobre todo para mí, porque también quien toma la decisión, hay que respetar al que toma la decisión”, agregó.

Los aprendizajez del divorcio para Aislinn Derbez

Sin embargo, no todo habría sido malo en la separación del padre de su hija, pues describe la situación como un gran aprendizaje.

“El reto en mi caso sí fue como de decir, ‘Pues tengo que soltar porque me lo están pidiendo. La vida y esta persona me lo están pidiendo. Tengo que aceptar como es y también tengo que respetar que en su cabeza ya no es’. Tienes que fluir con eso, aceptar eso y ese para mí fue el aprendizaje más increíble de mi vida”, explicó, aunque no negó que fue un proceso duro.

“Es muy duro, y ahí es donde a mí me tocó un poquito confiar en la vida y confiar en qué me estaba pasando, porque yo perfectamente me puedo ir al lado de la víctima; sí, claro que había problemas, claro que había cosas, pero en mi cabeza no era tan grave, son cosas que todo mundo pasa”.

Aislinn asumió su proceso de divorcio como una oportunidad para sanar su corazón y encontrar la mejor versión de sí misma, por lo que al final busca verlo como algo positivo.

“Yo de verdad ahorita volteo y digo, ‘Dios mío, gracias por lo que me pasó, gracias porque en ese momento no me daba cuenta, no lo veía’, y para nada me gustaría volver a esa versión de mí misma. Y ahora es como que volteo a ver al papá de mi hija, lo quiero muchísimo, pero como papá de mi hija me parece lo máximo y me llevo increíble con él. En realidad, para mí es de los logros más increíbles de mi vida, es un éxito”, finalizó.