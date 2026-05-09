A pocas semanas de la revisión del T-MEC, Canadá se dice abierto a estrechar los lazos con EU y México

El primer ministro Mark Carney afirmó que Canadá está abierto a estrechar los lazos comerciales con Estados Unidos y México en ciertos sectores para generar una mayor prosperidad económica en el continente.

“Al igual que México, Canadá sigue abierta a una mayor integración, incluidas opciones para una ‘Fortaleza Norteamérica’ en sectores seleccionados”, dijo el primer ministro en un discurso ante una conferencia política en Toronto el sábado.

Carney no especificó qué sectores considera más propicios para estrechar lazos. “Para que quede claro, esas propuestas están sobre la mesa”, afirmó. “Pero si finalmente no es posible, invertiremos fuertemente en nuevos mercados y productos”.

El primer ministro y otros políticos canadienses ya habían hablado sobre el potencial de una mayor cooperación entre los socios comerciales norteamericanos, incluso en los sectores de energía y minerales críticos. El primer ministro de Ontario, por ejemplo, propuso un “Plan de Crecimiento América-Canadá” para impulsar el desarrollo y el procesamiento de minerales.

Canadá busca diversificar mercados, pero toma distancia de China

Estados Unidos, México y Canadá revisarán su acuerdo comercial este año, seis años después de su entrada en vigor durante el primer mandato de Donald Trump. El presidente ha trastocado la relación con ambos países al imponer aranceles a productos como automóviles y acero, cuyas cadenas de suministro se extienden por todo el continente.

Carney se ha fijado el objetivo de duplicar las exportaciones canadienses a países no estadounidenses en un plazo de 10 años.

Steve Verheul, quien fue el principal negociador comercial de Canadá durante el primer mandato de Trump, dijo esta semana que Estados Unidos quiere “mantener a China al margen, en general”.

Pero Carney ya acordó un pacto arancelario limitado con China que permite la importación de algunos vehículos eléctricos chinos con una tasa arancelaria baja, una medida que irritó a Trump y a sus funcionarios. Canadá está intentando cerrar nuevos acuerdos con India, los países del Mercosur en Sudamérica y otros socios comerciales.