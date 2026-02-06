Minerales críticos: la riqueza que aún no sabemos construir

Durante mucho tiempo, el debate sobre los recursos naturales en América Latina giró en torno al petróleo, el gas, la minería tradicional y, más recientemente, las energías renovables. Hoy, sin embargo, un nuevo grupo de materiales se ha colocado en el centro de la conversación global, los llamados minerales críticos, entre ellos las tierras raras, el litio, el cobalto, el níquel, el grafito o el manganeso. Su relevancia es tal que muchos países los consideran ya un asunto de soberanía y seguridad nacional.

Estos minerales no son valiosos por sí mismos, sino por lo que permiten fabricar. Son insumos indispensables para baterías, motores eléctricos, aerogeneradores, semiconductores, sistemas de almacenamiento de energía, telecomunicaciones y tecnologías de defensa. En otras palabras, son la base material de la transición energética, la digitalización y la reconfiguración industrial que está en marcha. Por ello, su análisis rebasa el ámbito minero y se instala en el terreno financiero, tecnológico y geopolítico.

Las grandes potencias lo entendieron hace tiempo. Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y Corea del Sur buscan reducir su dependencia de cadenas de suministro altamente concentradas, mientras China mantiene una posición dominante no solo en la extracción, sino, sobre todo, en la refinación y el procesamiento. Ahí está la verdadera palanca de poder. La lección es clara, la abundancia geológica no garantiza control estratégico si no se domina la tecnología.

En América Latina y en México el panorama es, cuando menos, ambiguo. Existen indicios de importantes yacimientos de minerales considerados críticos en distintas regiones, pero la información es dispersa, a menudo contradictoria y, en algunos casos, más cercana a la especulación que al análisis técnico. Se confunde potencial con reservas probadas, y reservas con viabilidad económica, ambiental o social. A ello se suma un déficit histórico de capacidades científicas para caracterizar estos materiales y una casi nula infraestructura de refinación avanzada.

El riesgo es repetir un patrón conocido, exportar materias primas de bajo valor agregado mientras otros países capturan los beneficios industriales, tecnológicos y financieros. En el contexto actual, eso no solo implica perder oportunidades económicas, sino quedar fuera de la nueva economía electrificada y digital que se está configurando a gran velocidad.

Hablar de minerales críticos exige una visión integral y de largo plazo. No basta con atraer inversión u otorgar concesiones. Se requieren políticas públicas que articulen exploración responsable, regulación ambiental sólida, desarrollo tecnológico, formación de talento y vinculación con industrias estratégicas. También es indispensable invertir en conocimiento, laboratorios, universidades, centros de investigación y capacidades de refinación que hoy representan el verdadero cuello de botella.

Para México, el desafío es doble. Primero, saber con certeza qué recursos existen, en qué cantidades y con qué calidad. Segundo, definir una estrategia nacional que trascienda coyunturas políticas y debates ideológicos. La pregunta de fondo no es si tenemos minerales críticos, sino si sabemos cómo convertirlos en industria, innovación y desarrollo.

En un mundo que compite por asegurar los insumos del futuro, los minerales críticos no son una moda ni una narrativa financiera. Son los ladrillos invisibles de la nueva economía. Y construir con ellos requiere algo más que extraerlos, exige visión, conocimiento y decisión estratégica.