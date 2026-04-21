Revisión del T-MEC: Canadá prevé alcanzar un acuerdo con Trump este mismo año

El representante de Ontario en Estados Unidos, David Paterson, afirmó que es posible alcanzar un acuerdo para resolver las fricciones comerciales entre Canadá y Estados Unidos en 2026.

“Creo que sí, llegaremos a un acuerdo”, dijo durante un evento de la Comisión de Valores de Ontario en Toronto. “Incluso me atrevería a decir que, si lo deseamos, podría suceder este año”.

El acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) se revisará este año. La administración del presidente Donald Trump busca concesiones y cambios por parte de sus socios norteamericanos. Canadá y México exigen la reducción de aranceles al aluminio, al acero y a los automóviles.

Ontario, con una economía y población superiores a cualquier otra provincia canadiense, concentra todas las plantas de ensamblaje de automóviles del país y gran parte de su industria siderúrgica.

Paterson consideró positivo que los responsables políticos canadienses identifiquen los puntos sensibles del comercio con Estados Unidos, como el acceso al mercado lácteo, los impuestos digitales y las normas sobre autopartes.

México iniciará su ronda de negociaciones bilaterales la semana del 25 de mayo en la Ciudad de México. La fecha se fijó tras la reunión del representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, con la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Paterson señaló que en Canadá no existe preocupación por la falta de fecha para negociaciones con Estados Unidos.

“México es un caso mucho más complicado que el nuestro, así que es lógico que esté más avanzado”, dijo Paterson. “Se trata de lidiar con cárteles, con fronteras, con todo tipo de asuntos realmente importantes”.

Canadá confía en ‘postura favorable’ frente a EU

El exejecutivo de General Motors afirmó que la presión de empresas estadounidenses, que enfrentan mayores costos por los aranceles, favorecerá la postura canadiense.

Indicó que el sector automotriz depende de cadenas de suministro transfronterizas y que Canadá se mantiene como el principal mercado de exportación para vehículos fabricados en Estados Unidos.

“Sería el equivalente a cerrar cuatro plantas automotrices completas y siete veces esa cantidad en lo que respecta a autopartes si les negáramos el acceso al mercado canadiense”, afirmó.

También subrayó que un acuerdo comercial traería beneficios económicos.

“Podemos darle la espalda a Estados Unidos y mantenernos al margen, o podemos colaborar con Estados Unidos”, dijo. Y un acuerdo “será el mayor impulso para la economía estadounidense que se pueda lograr antes de las elecciones de mitad de mandato. Para mí, esa es una razón de peso para que el presidente de Estados Unidos diga: ‘Muy bien, pongámonos manos a la obra y cerremos un acuerdo’”.

Al responder sobre la confianza en socios comerciales, Paterson se inclinó por Estados Unidos frente a China.

“Me resulta asombroso que me pregunten esto”, dijo. “Mi voto es: prefiero quedarme con los chicos con los que tenemos vínculos geográficos y que, en los momentos difíciles, estarán ahí para protegernos”.